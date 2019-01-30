ABD’li aktör Ashton Kutcher telefon numarasını paylaştı

okan.akin okan.akin
ÜNLÜLER  | 30.01.2019 22:59 | Son Güncelleme

ABD’li aktör Ashton Kutcher, Twitter hesabından "Gerçek insanlarla gerçek bağlantılarım olmasını özledim" mesajını paylaşarak telefon numarasını yazdı.

ABD’li aktör Ashton Kutcher telefon numarasını paylaştı

Ashton Kutcher, Twitter hesabından telefon numarasını paylaştıktan sonra takipçilerinin kendisine mesaj atabileceğini ifade etti.

kut


PARTNERSaçlarını boyattıSaçlarını boyattı
Dünyaca ünlü isim de onunla aynı hatayı yaptıDünyaca ünlü isim de onunla aynı hatayı yaptı
Bazen güldü bazen ağladı! En sonunda itiraf ettiBazen güldü bazen ağladı! En sonunda itiraf etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ashton Kutcher telefon

En Çok Okunan Trend Haberler

Milli maç sonrası intihar etti

Milli maç sonrası intihar etti

Şoför -20 derece soğukta bıraktı, donarak öldü

Şoför -20 derece soğukta bıraktı, donarak öldü

Antalya'yı işgal ediyorlar! 'Mutlaka önlem alınmalı' uyarısı

Antalya'yı işgal ediyorlar! 'Mutlaka önlem alınmalı' uyarısı

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı: Kuvvetli şekilde etkili olacak

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı: Kuvvetli şekilde etkili olacak

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

'Ebru Gündeş hamile ve ABD'de doğuracak'

'Ebru Gündeş hamile ve ABD'de doğuracak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ariana Grande ve Naz Mila'nın benzer kaderi: Yanlış dövme...

Dünyaca ünlü isim de onunla aynı hatayı yaptı

Ruh sağlığı konusunda açık olan 5 ünlü isim

Bazen güldü bazen ağladı! En sonunda itiraf etti

Reynmen, Acun Ilıcalı'nın teklifini neden reddetti?

Acun'un teklifini neden kabul etmedi?

Acun Ilıcalı'dan kızı Banu için duygusal doğum günü paylaşımı

Acun Ilıcalı'dan duygusal doğum günü paylaşımı

Hülya Avşar paylaştığı havuz videosuyla dikkat çekti!

Hülya Avşar gençlere taş çıkarttı!

Yüzüne Harry Styles dövmesi yaptıran şarkıcı Kelsy Karter'ı görenler şaşırıyor!

Kendi gibi ünlü olan şarkıcıyı yüzüne dövdürdü! Neden mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.