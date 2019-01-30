ABD’li aktör Ashton Kutcher telefon numarasını paylaştı

Ashton Kutcher, Twitter hesabından telefon numarasını paylaştıktan sonra takipçilerinin kendisine mesaj atabileceğini ifade etti.
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