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Nüfusu bir apartmanı bile doldurmuyor! Dünyanın en küçük 4 yerleşim yeri

Dünyanın bazı yerleşim yerlerinde yaşayan insan sayısı şaşırtıcı derecede az. ABD'de yalnızca bir kişinin yaşadığı kasabadan Avrupa'nın kayalıklar arasına kurulmuş küçük köylerine kadar bu yerler, nüfus sayılarıyla dikkat çekiyor.

Nüfusu bir apartmanı bile doldurmuyor! Dünyanın en küçük 4 yerleşim yeri
Nilgün Arabacı

Kalabalık şehirlerde milyonlarca insan aynı sokakları paylaşırken dünyanın bazı noktalarında yaşam, yalnızca çok az sayıda kişinin bulunduğu küçük yerleşimlerde devam ediyor. Kimi nüfus azalması nedeniyle sessizliğe bürünmüş, kimi ise tarihi dokusunu koruyarak varlığını sürdürüyor. İşte dünyanın en küçük 4 yerleşim yeri...

1. MONOWİ, ABD: KASABANIN TEK SAHİBİ VAR

Nüfusu bir apartmanı bile doldurmuyor! Dünyanın en küçük 4 yerleşim yeri 1

Nüfus: 1 kişi

ABD'nin Nebraska eyaletindeki Monowi, dünyada nüfusu en az olan yerleşimlerden biri olarak biliniyor. Kasabanın kayıtlı tek sakini Elsie Eiler. Eiler, aynı zamanda kasabanın belediye başkanlığı ve çeşitli idari görevlerini yürütüyor; yerel barı ve kütüphaneyi de işletiyor.

Bir zamanlar daha kalabalık olan kasaba, insanların başka bölgelere taşınmasıyla zaman içinde nüfusunu kaybetti. Bugün Monowi, tek bir kişinin günlük yaşamı sürdürmesiyle sıra dışı bir örnek oluşturuyor.

2. GÁSADALUR, FAROE ADALARI: DAĞLARIN ARASINDAKİ KÜÇÜK KÖY

Nüfusu bir apartmanı bile doldurmuyor! Dünyanın en küçük 4 yerleşim yeri 2

Nüfus: 16 kişi (Nisan 2025 verisi)

Kuzey Atlantik'teki Faroe Adaları'nda bulunan Gásadalur, yüksek dağlar ve sarp kayalıklarla çevrili küçük bir köy. Okyanusa bakan konumu, yemyeşil yamaçları ve yakınındaki Múlafossur Şelalesi ile dikkat çekiyor.

Köyün nüfusu 29 Nisan 2025 itibarıyla 16 kişi olarak kaydedildi. Uzun süre ulaşımın güç olduğu yerleşimlerden biri olan Gásadalur, günümüzde doğal manzaralarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

3. HUM, HIRVATİSTAN: DÜNYANIN EN KÜÇÜK KASABALARINDAN BİRİ

Nüfusu bir apartmanı bile doldurmuyor! Dünyanın en küçük 4 yerleşim yeri 3

Nüfus: 52 kişi (2021 sayımı)

Hırvatistan'ın Istria bölgesindeki Hum, küçük nüfusu ve Orta Çağ'dan kalma mimarisiyle tanınıyor. Taş evleri, dar sokakları ve tarihî yapılarıyla öne çıkan yerleşim, sıklıkla dünyanın en küçük kasabalarından biri olarak anılıyor.

2021 nüfus sayımında Hum'da 52 kişi kaydedildi. Küçük boyutuna rağmen tarihî yapıları ve kültürel mirasıyla dikkat çeken Hum, ziyaretçilere geçmişe uzanan sakin bir atmosfer sunuyor.

4. OŠLJAK, HIRVATİSTAN: KÜÇÜK BİR ADADA YAŞAM

Nüfusu bir apartmanı bile doldurmuyor! Dünyanın en küçük 4 yerleşim yeri 4

Nüfus: 35 kişi (2021 sayımı)

Adriyatik Denizi'nde, Hırvatistan kıyılarının açıklarında bulunan Ošljak, küçük yüzölçümüyle öne çıkan yerleşim adalarından biri. Yaklaşık 0,39 kilometrekarelik alana sahip adada geleneksel taş evler ve doğal kıyı manzaraları bulunuyor.

2021 sayımına göre adada 35 kişi yaşıyordu. Nüfus mevsime göre değişebiliyor; kış aylarında adada yaşayanların sayısı daha da azalabiliyor. Büyük şehirlerin gürültüsünden uzak bu küçük ada, sakin yaşamıyla dikkat çekiyor.

Not: Nüfus bilgileri farklı yıllardaki kayıt ve sayımlara dayanmaktadır.

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