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ABD'li eski asker Müslümanları öldürmek isterken Müslüman oldu!

orkun.inanc orkun.inanc
DÜNYA  | 26.03.2019 05:55 | Son Güncelleme

ABD'li eski bir asker, "nefret" nedeniyle bombalamayı planladığı İslam Merkezini ziyaret ettikçe İslam ile tanışıp Müslüman oldu.

ABD'li eski asker Müslümanları öldürmek isterken Müslüman oldu!

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırılarının ardından beyaz ırkçılığı ve İslamofobi tartışmaları alevlenirken, ABD'li eski asker Richard McKinney hikayesi ile fark yaratıyor.

McKinney, Indiana'daki İslam Merkezine bombalı saldırı düzenlemeyi düşünen bir eski askerden, aynı merkezin başkanı olmaya giden yolu yerel basınla paylaştı.

Yerel basındaki haberlere göre, ABD Deniz Piyadeleri bünyesinde Ortadoğu, Somali, Filipinler, Güney Amerika gibi bölgelerde uzun yıllar görev yaptığını belirten McKinney, ülkesine döndükten sonra içinin "Müslümanlara karşı nefretle" dolduğunu belirtti.

EL YAPIMI BOMBA İLE İSLAM MERKEZİNE SALDIRMAYI PLANLIYORDU

İlerleyen dönemlerde aklına bir camiyi yok edip, çok sayıda Müslümanı öldürmek ya da yaralamak fikrinin düştüğünü ve kendi el yapımı bombasıyla yakınlardaki Muncie İslam Merkezi'ne saldırmayı tasarladığını anlattı.

O dönemde yakalanıp, cezaevine girmeyi dahi umursamadığını anlatan McKinney, bir gün küçük kızının eve gelip sınıflarına gelen yeni bir Müslüman çocuğun kıyafetlerini anlatması üzerine, mahalledeki İslam Merkezine giderek Müslümanlarla tanıştığını belirtti.

İSLAM İLE TANIŞIP MÜSLÜMAN OLDU

Gittiği İslam merkezindeki Müslümanların kendisine Kur-an'ı Kerim'den ayetler okuduğunu ve 8 haftada İslam'dan etkilendiğini belirten McKinney, "Cami'de her gün daha uzun saatler harcamaya başladım ve her şey çok mantıklı gelmeye başladı. Şehadet getirip, Müslüman olmak istedim ve oldum." ifadelerini kullandı.

Müslüman olduktan sonra birçok insan için ilham kaynağı haline geldiğini anlatan Richard McKinney, şu anda bir zamanlar bombalı saldırı düzenlemeyi planladığı Muncie İslam Merkezi'nin başkanı.

İslam ile ilgili yanlış düşünceleri ve duyguları düzelterek Müslüman toplumu desteklemeye devam ettiğini kaydeden McKinney, "İslam Merkezi ve buradaki insanları korumak için ne gerekiyorsa yaparım." diye konuştu. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
abd Müslümanlık islam merkezi

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