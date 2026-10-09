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Tarih verildi: Dokunmatik ekranlı MacBook geliyor!

Apple, Bloomberg’in haberine göre dokunmatik OLED ekranlı yeni MacBook Pro modellerini ve OLED ekranlı iPad mini’yi 27 Ekim Salı günü veya bu tarihe yakın bir günde tanıtacak. Lansmanda ayrıca M6’lı 14 inç MacBook Pro ile M6’lı iMac de yer alacak.

Tarih verildi: Dokunmatik ekranlı MacBook geliyor!
Enes Çırtlık

İddiaya göre Apple’ın 27 Ekim’deki lansmanı, şirketin 13 Ekim’de yeni bir akıllı ev merkezi, yenilenmiş Apple TV 4K ve güncellenmiş HomePod mini’yi tanıtmasının ardından gelecek. MacRumors, bu ayın başlarında Apple’ın ekim ayında iki ayrı ürün lansmanı yapacağını bildirmişti.

Tarih verildi: Dokunmatik ekranlı MacBook geliyor! 1

Bloomberg, her iki ürün lansmanının da çevrim içi video sunumu ve basın mensupları için uygulamalı deneyim içereceğini belirtiyor.

DOKUNMATİK OLED MACBOOK PRO MODELLERİ GELİYOR

İddialara göre Apple, birkaç yıldır OLED ekranlı bir MacBook üzerinde çalışıyor. Bazı söylentiler ürünün MacBook Ultra adını taşıyabileceğine işaret etse de Bloomberg, 14 ve 16 inçlik dizüstü bilgisayarların MacBook Pro ailesinde yer alacağını belirtiyor.

Tarih verildi: Dokunmatik ekranlı MacBook geliyor! 2

Yeni cihazların mevcut MacBook Pro modellerinden daha ince ve hafif olacağı öne sürülüyor. Ayrıca cihazlarda OLED ekran, dokunmatik kullanım özelliği ve Dynamic Island bulunacağı iddia ediliyor.

OLED IPAD MINI DE YOLDA

Tanıtılması beklenen yeni iPad mini'nin ise görüntülü görüşmeler için yatay konumlandırılmış bir kamera, yeniden tasarlanmış bir hoparlör sistemi ve yeni bir OLED ekranla gelmesi bekleniyor.

Kaynak: MacRumors

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Apple dizüstü bilgisayar MacBook laptop MacBook Pro
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