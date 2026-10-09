Dünyanın en zengin şehirlerinden biriydi! Şimdi 'havası en kirli şehir' oldu

Endonezya'da devam eden orman yangınlarından kaynaklanan zehirli duman, Ağustos ayından bu yana on binlerce kişide solunum yolu hastalıklarına yol açtı. Yoğun ve zehirli duman nedeniyle Endonezya'nın yanı sıra Malezya ve Singapur'daki hava kalitesi kötüleşti.

İsviçre merkezli hava kalitesi izleme şirketi IQAir verilerine göre dünyanın en zengin şehirlerinden biri olan Singapur, komşu Endonezya'daki yangınların neden olduğu yoğun ve zehirli duman tabakasının etkisi altına girerek "dünyanın havası en kirli şehri" oldu. IQAir'e göre Singapur şehrinde bugün hava kalitesi 216 olarak ölçüldü ve "çok sağlıksız" olarak sınıflandırıldı. Singapur Ulusal Çevre Ajansı puslu havanın, bölgedeki son kuraklık ve Endonezya'nın bazı bölgelerindeki yangınlardan kaynaklandığını açıkladı. Yetkililer düzenli bir şekilde uyarılar yayınlayarak halkı bol su içmeye ve açık hava aktivitelerini azaltmaya çağırdı. Okullara uzun süreli açık hava etkinliklerini azaltmaları söylenirken, bazı okullara da sınıflarda kullanılmak üzere hava temizleyici cihazlar temin edildi.

Endonezya'daki yangınlardan etkilenen Malezya'nın Kuala Lumpur şehri ise "dünyanın havası en kirli şehirleri" listesinde ikinci sırada yer aldı. Hava kirliliği seviyesini gösteren hava kalitesi indeksi değerleri 0-50 aralığında "iyi", 51-100 "orta", 101-150 "hassas", 151-200 "sağlıksız", 201-300 "kötü" ve 301-500 aralığında "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor.

MALEZYA'NIN BİRÇOK EYALETİNDE OKULLAR KAPATILDI

Malezya'nın Johor eyaletinde de hava kalitesi "çok sağlıksız" seviyeye ulaştı. Eyaletteki tüm okullar 2 gün süreyle kapatıldı. Malakka, Negeri Sembilan ve başkent Kuala Lumpur'un bulunduğu Selangor eyaleti de dahil olmak üzere Malezya'nın diğer birçok eyaletindeki yetkililer de hava kalitesinin kötüleşmeye devam etmesi nedeniyle eğitime ara verilmesi yönünde karar aldı. Yetkililer ayrıca hava kirliliği ölçümlerinin 180'i aşması durumunda diğer okulların da kapatılması talimatı verdi.

Malezya Eğitim Bakanı Fadhlina Sidek, "Tüm eyalet eğitim dairelerinden ve ilçe eğitim müdürlüklerinden sis durumunu izlemeye devam etmelerini ve durum gerektirirse derhal harekete geçmelerini istedim" dedi. Malezya Başbakanı Enver İbrahim ise hava kirliliğine karşı bölgesel çabaları koordine etmek amacıyla Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin bakanlarının bir araya gelmesi çağrısında bulundu.

Endonezya Sağlık Bakanlığı, Temmuz ve Eylül ayları arasında yangınlarla bağlantılı yaklaşık 175 bin solunum yolu enfeksiyonu vakası kaydedildiğini açıkladı. Uzmanlar, bu yılki "süper" El Nino iklim olayının kuraklık durumunu daha da kötüleştirdiğini belirtti.