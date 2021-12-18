ABD'li model Alexis Ren yine çok cesur! Bu defa yılbaşı stiliyle Instagram'ı salladı

25 yaşındaki Santa Monicalı model Alexis Ren, ABD'nin en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor. Instagram hesabından paylaştığı çıplak pozlarla takipçi sayısını arttıran Ren, yılbaşı tarzıyla beğeni topladı.

Amerikan sosyal medya kişiliği Alexis Ren, yalnızca cesur pozlarıyla değil, özel hayatıyla da bir dönem magazin basınını meşgul etmişti.

Geçtiğimiz yıllar Jay Alvarrez ile uzun soluklu bir aşk yaşayan Ren, erkek arkadaşıyla tüm dünyayı gezmiş ve bu anları takipçileriyle paylaşmıştı.

Ancak Alvarrez'den olaylı bir şekilde ayrılan Ren, Twitter hesabından eski sevgilisinin cinsel organının çok küçük olduğunu söyleyerek, büyük tepki çekmişti.

Kaliforniya doğumlu model, şimdilerde cüretkar paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.





