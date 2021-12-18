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  4. ABD'li model Alexis Ren yine çok cesur! Bu defa yılbaşı stiliyle Instagram'ı salladı

ABD'li model Alexis Ren yine çok cesur! Bu defa yılbaşı stiliyle Instagram'ı salladı

18.12.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla geniş kitlelerce tanınan ABD'li model Alexis Ren, bu defa yılbaşı stiliyle nefes kesti.

ABD'li model Alexis Ren yine çok cesur! Bu defa yılbaşı stiliyle Instagram'ı salladı

25 yaşındaki Santa Monicalı model Alexis Ren, ABD'nin en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor. Instagram hesabından paylaştığı çıplak pozlarla takipçi sayısını arttıran Ren, yılbaşı tarzıyla beğeni topladı.

ABD'li model Alexis Ren yine çok cesur! Bu defa yılbaşı stiliyle Instagram'ı salladı

ABD'li model Alexis Ren yine çok cesur! Bu defa yılbaşı stiliyle Instagram'ı salladı

Amerikan sosyal medya kişiliği Alexis Ren, yalnızca cesur pozlarıyla değil, özel hayatıyla da bir dönem magazin basınını meşgul etmişti.

ABD'li model Alexis Ren yine çok cesur! Bu defa yılbaşı stiliyle Instagram'ı salladı

Geçtiğimiz yıllar Jay Alvarrez ile uzun soluklu bir aşk yaşayan Ren, erkek arkadaşıyla tüm dünyayı gezmiş ve bu anları takipçileriyle paylaşmıştı.

ABD'li model Alexis Ren yine çok cesur! Bu defa yılbaşı stiliyle Instagram'ı salladı

Ancak Alvarrez'den olaylı bir şekilde ayrılan Ren, Twitter hesabından eski sevgilisinin cinsel organının çok küçük olduğunu söyleyerek, büyük tepki çekmişti.

ABD'li model Alexis Ren yine çok cesur! Bu defa yılbaşı stiliyle Instagram'ı salladı

Kaliforniya doğumlu model, şimdilerde cüretkar paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

ABD'li model Alexis Ren yine çok cesur! Bu defa yılbaşı stiliyle Instagram'ı salladı

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