ABD'li reality şov yıldızı Nick Viall ile Natalie Joy evlendi! Giydiği iddialı gelinlik olay oldu! Sosyal medyada yorum yağdı

ABD'li oyuncu, model ve reality şov yıldızı Nick Viall, geçtiğimiz haftalarda cerrahi teknoloji uzmanı Natalie Joy ile ailesinin Savannah'daki malikanesinde hayatını birleştirmişti.

170 davetlinin katıldığı düğünde çiftin birçok fotoğrafı çekildi. Çekilen fotoğraflarını ve videolarını 266 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından paylaşan Joy, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

"BU GELİNLİK SANA YAKIŞMAMIŞ"

Genç kadın göğüs dekoltesi gelinliğinden dolayı ağır eleştiriler aldı. Ünlü ismin düğün fotoğraflarına, kısa sürede binlerce yorum yapıldı.

Ünlü ismin paylaşımına, "Bu gelinlik sana hiç yakışmamış", "Daha güzel bir gelinlik olabilirdi", "Düğünde böyle kötü görünmeni anlayamıyorum! Sen zaten güzelsin. Ama bu görüntü güzel değil", "Tamam anladık, büyük göğüslerin var. Her fırsatta bize göstermen gerekmiyor", "Düğün gününde zarif görünmen gerekmiyor mu?" gibi yorumlar yapıldı.







