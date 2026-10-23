ABD'nin dev bankalarında yapay zekâ alarmı: Müşteri hesaplarında yetkisiz ajanlar tespit edildi

Axios'a göre yapay zekâ ajanlarının bankacılık sistemlerine finans kuruluşlarının önlem alabileceğinden daha hızlı girmesi, ABD bankaları için bir kâbusa dönüşüyor. Finans kuruluşlarının insan kullanıcılarla yetkisiz botları birbirinden ayırt etmekte zorlanması, bankaları bu teknolojiyi engellemeye ve hizmet şartlarını hızla yeniden düzenlemeye zorluyor.

ABD'NİN BÜYÜK BANKALARI HAREKETE GEÇTİ

Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan ve Wells Fargo'nun da aralarında bulunduğu büyük bankalar, yapay zekâ ajanlarının oluşturduğu riskleri kontrol altına almak için harekete geçti. Konuya aşina kişiler, bazı bankaların yetkisiz erişimlerden haberdar olduğunu belirtti.

Söz konusu durumlar genellikle bir yapay zekâ ajanının veya asistanının, kullanıcının izni ve giriş bilgileriyle banka hesabına erişmesiyle ortaya çıkıyor. Ancak kullanıcı tarafından izin verilmiş olsa bile bu tür erişimler, çoğu bankanın hesaplara doğrudan hesap sahiplerinin giriş yapmasını gerektiren kurallarına aykırı.

Bu durum önemli güvenlik risklerini beraberinde getiriyor. Banka yöneticileri, özellikle alışveriş yapma veya para transfer etme yetkisi verilen yapay zekâ ajanlarının hesaplara eriştikten sonra hangi adımları atabileceğinden endişe duyuyor.

Kaynaklara göre bazı bankalar, kullanıcılar adına görevleri yerine getirmek üzere programlanan yapay zekâ ajanlarının çağrı merkezleriyle iletişime geçtiği veya kullanıcı talimatlarından bağımsız hareket ediyor gibi göründüğü faaliyetleri de tespit etti.

Banka yöneticileri durumu dehşet verici olarak nitelendirirken, bir yetkili sektörün müşteri hesaplarına erişen ve kullanıcıların mali durumunu etkileyebilecek adımlar atabilen yapay zekâ ajanları konusunda ciddi endişeler taşıdığını söyledi.

MORGAN STANLEY ERİŞİMİ ENGELLEMEYE BAŞLADI

Konuya aşina kişilere göre bu endişeler, bazı bankaların üçüncü taraf yapay zekâ ajanlarının sistemlerine erişimini kısıtlama kararlarının temelini oluşturuyor.

Karara aşina kaynaklara göre Morgan Stanley, üçüncü taraf yapay zekâ ajanlarının platformlarına erişimini engellemeye başladı. JPMorgan, Bank of America ve Citi de benzer şekilde bu ajanlara yönelik kısıtlamalar uyguluyor.

Chase sözcüsü, müşterilerin kullanıcı adlarını ve şifrelerini hiç kimseyle paylaşmamaları gerektiğini belirtti.

Morgan Stanley sözcüsü ise bankanın platformlarına erişen "kontrolden çıkmış yapay zekâ ajanları" vakalarına rastlamadığını ifade etti.

BANKALAR SINIRLI ERİŞİME YÖNELİYOR

Bankaların çoğu, yapay zekâ ajanlarına yalnızca bilgileri görüntüleme yetkisi verilmesini onaylamış durumda veya bu yönde ilerliyor.

Bu yaklaşım, ajanların müşterilerin finansal bilgilerini görüntülemesine olanak tanırken hesaplar üzerinde işlem yapmasını engellemeyi amaçlıyor.

Bankalar hâlihazırda bütçe yönetimi ve benzeri işlemler için kullanılan Quicken gibi üçüncü taraf uygulamalara da bu tür erişim izinleri veriyor.

Axios'a konuşan birkaç sektör ve banka yöneticisi, yapay zekâ ajanları konusunda orta yol bulunması gerektiğinin farkında olduklarını belirtti.

Bankalar, müşterilerin gelecekte bu ajanları kullanmak isteyeceğini kabul ediyor. Ancak mevcut durumda erişim konusunda fazla esnek davranmanın doğurabileceği risklerin çok yüksek olduğu değerlendiriliyor.

BİRÇOK BANKA AJANLARIN KİMİN TALİMATIYLA HAREKET ETTİĞİNİ AYIRT EDEMİYOR

Kaynaklara göre birçok banka, yapay zekâ ajanlarının hesaplar üzerindeki faaliyetlerinin doğrudan kullanıcı talimatlarına dayanıp dayanmadığını belirlemekte genel olarak yetersiz kalıyor.

Axios'a konuşan bir banka yöneticisi, farklı yapay zekâ ajanlarını birbirinden ayırt etmekte zorlandıklarını söyledi. Yönetici, bir ajanın kullanıcı tarafından yetkilendirilip yetkilendirilmediğini veya kontrolden çıkarak müşteri hesabına erişip erişmediğini anlamanın da güç olduğunu belirtti.

Bankalar, sahip oldukları finansal kaynaklar ve kritik altyapı olarak edindikleri deneyim sayesinde yapay zekânın getirdiği tehditlere ve fırsatlara yanıt verme konusunda en iyi konumda bulunuyor.

Ancak bir kaynağa göre, teknolojinin son derece hızlı gelişmesi ve gerçek zamanlı olarak yeni güvenlik açıklarını ortaya çıkarması nedeniyle finansal kaynaklar tek başına sorunu çözmeye yetmeyebilir.

Kaynaklara göre bankalar, en kötü senaryoların yaşanmasını önlemek için yatırım yaparken bu senaryoların gerçekleşmesi ihtimaline karşı da hazırlık yapıyor; olası bir olayın ardından müşteri hesaplarına erişimin hızla güvence altına alınmasını veya yeniden sağlanmasını hedefleyen kriz sonrası planlar da hazırlanıyor.

Yapay zekâ teknolojisindeki hızlı ilerleme, ABD'deki finans kuruluşları açısından giderek büyüyen bir güvenlik sorununa dönüşüyor.

Kaynak: Axios