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ABD’nin UFO belgeleri yayınlandı! Sır gibi saklıyorlardı

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 25.01.2019 10:17 | Son Güncelleme

ABD'nin 38 gizli projesinin soru önergesi ile yayınlanması ilginç bilgilerin de ortaya çıkmasına neden oldu. Defense Intelligence Agency (Savunma İstihbarat Servisi) tarafından yayınlanan belgeler onlarca yıldır saklanan sırları ortaya çıkardı. Özellikle de UFO belgelerinin yer aldığı kayıtlar hem ABD'de hem de dünyada yankı uyandırdı.

Söz konusu belgelerde ABD'nin lazer silahı, görünmezlik projesi gibi 22 milyon dolar harcandığı iddia edildi. Gizemi onlarca yıldır çözülemeyen ve yıllardır tatışma konusu olmaya devam eden UFO'larla ilgili belgelerle gizli uçak denemelerinin de yer aldığı bilgisine ulaşıldı. İşte ortaya çıkan belgelerin detayları...

ABD'nin gizli 38 projesi açığa çıktı

ABD’nin 38 gizli projesinin üzerindeki gizem kalktı. ABD Defense Intelligence Agency’ye ait (Savunma İstihbarat Servisi) belgeler yayınlandı.
Yayınlanan belgeler arasında UFO belgeleri de yer aldı. Söz konusu belgelerde ABD’nin lazer silahı, görünmezlik gibi projeler kapsamında milyonlarca dolar harcadığı ortaya çıktı.
Aynı belgelere göre, ABD’deki kurumlar UFO araştırmaları kapsamında 22 milyon dolar (Yaklaşık 120 milyon TL) harcadı.
Geçtiğimiz dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığının 2007-2012 yılları arasında bir UFO tanımlama programını fonladığı belirlenmişti.

UFO KARELERİNİN GİZEMİ ONLARCA YILDIR ÇÖZÜLEMİYOR

UFO KARELERİNİN GİZEMİ ONLARCA YILDIR ÇÖZÜLEMİYOR
Onlarca yıldır tartışma konusu olan ve UFO'ların varlığını kanıtladığı iddia edilen fotoğrafların sırrı aradan geçen zamana rağmen hala çözülmüş değil.
Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), geçtiğimiz aylarda 1950 ve 60'lı yıllarda ABD'de tavan yapan UFO gözlemlerinin arkasında "gizli uçak denemelerinin" yer aldığını belirtmişti.
CIA'den yapılan bu açıklamaya rağmen aralarında 1957 yılında Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü'nde görev yapan bir pilotun çektiği karenin de bulunduğu UFO fotoğrafları hala tartışmaların merkezinde yer alıyor.
Colarado (ABD), 1929.
New York, 1984.
Los Angeles, 1942
ABD, 1964
Zurich, 1966
Kaliforniya, 1945
Hong Kong, 2012
Massachusetts, 1952
Teksas,1951
Yeni Zelanda, 1951
Oklahoma, 1947
1939 yılında çekilen bu karenin çekildiği yer bilinmiyor.
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Anahtar Kelimeler:
abd ufo

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