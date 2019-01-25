ABD’nin UFO belgeleri yayınlandı! Sır gibi saklıyorlardı

Söz konusu belgelerde ABD'nin lazer silahı, görünmezlik projesi gibi 22 milyon dolar harcandığı iddia edildi. Gizemi onlarca yıldır çözülemeyen ve yıllardır tatışma konusu olmaya devam eden UFO'larla ilgili belgelerle gizli uçak denemelerinin de yer aldığı bilgisine ulaşıldı. İşte ortaya çıkan belgelerin detayları...

ABD'nin gizli 38 projesi açığa çıktı

ABD’nin 38 gizli projesinin üzerindeki gizem kalktı. ABD Defense Intelligence Agency’ye ait (Savunma İstihbarat Servisi) belgeler yayınlandı.

Yayınlanan belgeler arasında UFO belgeleri de yer aldı. Söz konusu belgelerde ABD’nin lazer silahı, görünmezlik gibi projeler kapsamında milyonlarca dolar harcadığı ortaya çıktı.

Aynı belgelere göre, ABD’deki kurumlar UFO araştırmaları kapsamında 22 milyon dolar (Yaklaşık 120 milyon TL) harcadı.

Geçtiğimiz dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığının 2007-2012 yılları arasında bir UFO tanımlama programını fonladığı belirlenmişti.

UFO KARELERİNİN GİZEMİ ONLARCA YILDIR ÇÖZÜLEMİYOR Onlarca yıldır tartışma konusu olan ve UFO'ların varlığını kanıtladığı iddia edilen fotoğrafların sırrı aradan geçen zamana rağmen hala çözülmüş değil.

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), geçtiğimiz aylarda 1950 ve 60'lı yıllarda ABD'de tavan yapan UFO gözlemlerinin arkasında "gizli uçak denemelerinin" yer aldığını belirtmişti.

CIA'den yapılan bu açıklamaya rağmen aralarında 1957 yılında Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü'nde görev yapan bir pilotun çektiği karenin de bulunduğu UFO fotoğrafları hala tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Colarado (ABD), 1929.

New York, 1984.

Los Angeles, 1942

ABD, 1964

Zurich, 1966

Kaliforniya, 1945

Hong Kong, 2012

Massachusetts, 1952

Teksas,1951

Yeni Zelanda, 1951

Oklahoma, 1947