ABD ordusundan yapay zeka hamlesi

Bir çok kriter referans alınarak yapılan araştırmalarda, ABD ordusu dünyanın en teknolojik ordularından birisi olarak ortaya çıkıyor. Yanlışlıkla sızan bir bilgi ise onun teknolojik bir ordu olmaktan çok yapay zekayı kullanmak istediğini gösteriyor.

Ulusal Keşif Ofisi NRO, Sentient Programı adı altında tamamen entegre bir istihbarat sistemi ortaya çıkardı. Bu istihbarat sisteminin en önemli özelliği de yapay zeka yardımıyla bütün uydular arasında bağlantı kurabilmesi.

Veriler arasında bağlantı kurup buna uygun bir operasyon planı oluşturan yapay zeka ‘Sentient’, yakın bir zamanda tam olarak aktif bir şekilde kullanılacak. Operasyonlarda bu yapay zekanın kullanılması ABD ordusunun savaş gücünü daha da arttıracak.

Hem hükümetin, hem de ordunun üst düzey yetkilileri henüz konuyla ilgili net bir açıklama yapmadı. Ancak bu yapay zekanın kullanıldığı şu an için kesin olarak biliniyor. Peki sizce de yapay zekanın aktif bir şekilde kullanımı savaşların yıkıcılığını arttıracak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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