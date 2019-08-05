Mynet Trend

ABD ordusundan yapay zeka hamlesi

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 05.08.2019 09:50 | Son Güncelleme

Askeri harcamalara bakıldığında ABD açık ara önde diyebiliriz. Ancak bu harcamalar daha çok çeşitli silah ve teçhizatlar için yapılıyordu. İlerleyen zamanlarda ise ABD bunu bambaşka bir alana doğru yönlendirdi. Yanlışlıkla ortaya çıkan bir bilgiye göre ABD ordusu, operasyonel gücünü artırmak için yapay zeka kullanmak istiyor.

ABD ordusundan yapay zeka hamlesi

Bir çok kriter referans alınarak yapılan araştırmalarda, ABD ordusu dünyanın en teknolojik ordularından birisi olarak ortaya çıkıyor. Yanlışlıkla sızan bir bilgi ise onun teknolojik bir ordu olmaktan çok yapay zekayı kullanmak istediğini gösteriyor.

Ulusal Keşif Ofisi NRO, Sentient Programı adı altında tamamen entegre bir istihbarat sistemi ortaya çıkardı. Bu istihbarat sisteminin en önemli özelliği de yapay zeka yardımıyla bütün uydular arasında bağlantı kurabilmesi.

Veriler arasında bağlantı kurup buna uygun bir operasyon planı oluşturan yapay zeka ‘Sentient’, yakın bir zamanda tam olarak aktif bir şekilde kullanılacak. Operasyonlarda bu yapay zekanın kullanılması ABD ordusunun savaş gücünü daha da arttıracak.
Hem hükümetin, hem de ordunun üst düzey yetkilileri henüz konuyla ilgili net bir açıklama yapmadı. Ancak bu yapay zekanın kullanıldığı şu an için kesin olarak biliniyor. Peki sizce de yapay zekanın aktif bir şekilde kullanımı savaşların yıkıcılığını arttıracak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Asus ROG Strix güç kaynakları duyuruldu!

Eskişehir'de bulundu! 5 bin yıllıkEskişehir'de bulundu! 5 bin yıllık
Tartışma yaratmıştı! Apple'dan Siri hamlesiTartışma yaratmıştı! Apple'dan Siri hamlesi
Tinder ile ilgili çok çarpıcı araştırma! Tinder ile ilgili çok çarpıcı araştırma!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd ordusu yapay zeka

En Çok Okunan Trend Haberler

Kız kardeşi ve erkek arkadaşını yan yana gördü! Sonrası korkunç

Kız kardeşi ve erkek arkadaşını yan yana gördü! Sonrası korkunç

Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı

İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde!

İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde!

Sıla hayranlarını kızdırdı!

Sıla hayranlarını kızdırdı!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnternet dolandırıcıların yeni yöntemi: Sahte Whatsapp

Whatsapp kullanıcıları dikkat! Yeni yöntemleri deşifre oldu

Fire Emblem Three Houses oyunculara neler sunuyor?

Merakla bekleniyordu! Peki, oyunculara neler sunuyor?

Apple Earpods’a ciddi bir rakip geldi: Huawei Freebuds Lite

Apple Earpods’a ciddi bir rakip geldi!

RTÜK kararları gündeme bomba gibi düştü! Netflix Türkiye pazarından çekilecek mi?

Netflix Türkiye pazarından çekilecek mi?

WRC 8 için geri sayım başladı

WRC 8'in sistem gereksinimleri açıklandı

Facebook Ortadoğu kaynaklı bazı hesaplar ile ilgili ilginç bir karar aldı

Daha önce açıklamıştı! Facebook'tan hamle geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.