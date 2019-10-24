Mynet Trend

ABD polisi, nefes borusuna kraker kaçan bebeği böyle kurtardı

orkun.inanc orkun.inanc
YAŞAM  | 24.10.2019 00:10 | Son Güncelleme

ABD'nin Florida eyaletinde 1 yaşındaki bebek, yediği krakerin nefes borusuna kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuğunun boğazında kalan parçayı çıkaramayan anne panik ile sokağa çıktığında tesadüfen olay yerinden geçen polisler bebeğe müdahale etti. Önce sırtına vurarak ilk yardımı yapan polisler, kısa sürede hastaneye yetiştirdiği minik bebeğin hayatını kurtardı.

Olay, Florida eyaletinine bağlı Kissimmee ilçesinde meydana geldi. Evinde kraker yiyen 1 yaşındaki bebeğinin nefes alamadığını fark eden anne Amanda Zimmerman, çocuğunun solunum yolunu açmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayan anne, kucağına aldığı bebeği ile sokağa çıkıp, çığlık atarak yardım istedi. O sırada devriye görevi yapan polis ekibi hemen araçtan indi.

Polis memurlarından Miguel Lanzo, panik halindeki anne Zimmerman’ın yanına koşarak bebeği kucağına aldı ve sırt bölgesine vurarak solunum yolunu açmaya çalıştı. Bu sıra müdahaleye cevap verdiği görülen bebek hareket etti. Ardından polis memuru anne ve bebeği araca alarak hastaneye götürdü. Yapılan müdahalenin ardından hastane yetkilileri bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

POLİSİN MÜDAHALESİ, KAMERALARA YANSIDI

Ölümün eşiğinden dönen minik bebeğe polisin yaptığı müdahale anını kaydeden göğüs kamerası görüntüleri Kissimmee polis Teşkilatı tarafından dağıtıldı.

Polis kamerasınca kaydedilen görüntülerde, polis memurunun bebeği kurtarmaya çalıştığı sırada, endişeli annenin çığlık attığı ve ağladığı görüldü. Bu arada polisin müdahalesi ile bebeğin nefes almaya başladığı da kayıtta yer aldı. Bu davranışından dolayı polis Miguel Lanzo'ya sosyal medyadan övgü dolu paylaşımlar oldu. (DHA)

Suudi Arabistan'da sürpriz hamleler! Kraliyet kararıyla görevden alındılarSuudi Arabistan'da sürpriz hamleler! Kraliyet kararıyla görevden alındılar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd Florida bebek boğulma

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da zabıta ekiplerine taş, sopa ve satırlı saldırı: 5 yaralı

Zabıta ekiplerine taş, sopa ve satırlı saldırı! Yaralılar var

Genç milli futbolcu bıçaklı saldırıda ölmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Genç milli futbolcu feci şekilde öldürülmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Karabük’te 5 metre yükseklikten atlayan kişi ağır yaralandı

Saniye saniye kaydedildi! 5 dakika keşif yaptıktan sonra...

Antalya'da fuhuş çetesi operasyonunda 6 tutuklama

Antalya'da fuhuş operasyonu! İkisi küçük yaşta...

Marmaraereğlisi’nde deniz 15 metre çekildi! Tekneler karaya oturdu

Deniz 15 metre çekildi! Tekneler karaya oturdu

Bursa'da 91 yaşındaki dilencinin üzerinden 2 bin 500 TL para çıktı

91 yaşındaki dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.