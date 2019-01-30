ABD polisi, tartıştığı iki kadını yumruklayıp kaçan bu adamı arıyor

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İLGİNÇ HABERLER  | 30.01.2019 17:33 | Son Güncelleme

Los Angeles'ta bir adam, tartıştığı 2 kadını yumruklayarak kaçtı. Polis, cep telefonu ile görüntülenen saldırganı arıyor.

Olay Amerika Birleşik Devletleri'nın Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde yaşandı.

Sosisli sandviç almak için sırada bir süre bekleyen adam, satıcı ile tartıştıktan sonra kendisini ikaz eden iki kadına saldırdı. Kadınları boksör edası ile yumruklayarak yere seren saldırgan ardından hızla kaçtı.

Yaşanan anlar ise sıradaki diğer vatandaşlar tarafından kaydedildi. Polis, her yerde görüntülerdeki saldırganı arıyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
abd kavga kadın Los Angeles

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