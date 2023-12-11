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  4. Umduğunu bulamadı, Dilan Polat'a kötü haber! Savcı 'takipsizlik' kararı verdi

Umduğunu bulamadı, Dilan Polat'a kötü haber! Savcı 'takipsizlik' kararı verdi

11.12.2023 06:53 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlara olumsuz yorum yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Cezaevine girmeden önce suç duyurusunda bulunan Dilan Polat için işler umduğu gibi gitmedi. Savcılık o yorumlar için 'Hakaret sayılmaz' diyerek takipsizlik kararı verdi.

Dilan Polat'ın cezaevine girmeden önce çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Nedeni ise sosyal medya paylaşımlarına gelen yorumlar ve eleştirilerdi. Polat yazılanlara hakaret dese de savcılık aynı fikirde değildi.

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HAKARETE UĞRADIĞINI SÖYLEYİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Kabahati boyunu aştı, Dilan Polat ise faturayı sosyal medyada yorum yapanlara kesmeye çalıştı. Dilan Polat'ın hakarete uğradığını söyleyerek çok sayıda kişiden şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Tutuklanmadan önceydi, Dilan Polat sosyal medyada bir hayli saldırganlaşmıştı. Sonunun yaklaştığını anlamış gibi ağza alınmayacak sözlerle birilerini tehdit etmişti. Yeni ortaya çıktı ki o paylaşımlara yapılan olumsuz yorumlara, eleştirilere tahammülü hiç yoktu. Her birini şikayet etmiş, 'Ağzında ne geveliyorsun' diyene de 'Hesap vereceksin' diyene de hakaret davası açmaya kalkmıştı.

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SAVCILIK KARARINI VERDİ

Show Haber'in haberine göre kara para aklama ve suç örgütü üyeliği gibi iddialarla cezaevinde bulunan Dilan Polat aksini beklese de savcılık o yorumlar için 'Hakaret sayılmaz' diyerek takipsizlik kararı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat sosyal medya
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