ABD talep etti, Almanya kararını verdi

Almanya, Amerika’nın Suriye’ye kara gücü göndermesi yönündeki isteğini reddetti.

Bu gelişmenin Almanya’nın Ortadoğu’da daha fazla askeri rol almasını isteyen Başkan Donald Trump’ın tepkisinin çekmesi bekleniyor. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, “hükümetin IŞİD karşıtı koalisyona bağlılığı karar gücü içermiyor” dedi. Başkan Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in geçen Cuma günü Berlin’de Alman hükümet temsilcileriyle bir araya gelmiş ve Almanya'dan askeri anlamda daha fazla destek beklediklerini söylediği kaydedilmişti.

Gizli görüşmeyi doğrulayan ve konuyla ilgili olarak dpa haber ajansına ve Welt am Sonntag gazetesine konuşan Jeffrey, Almanya’nın Suriye'nin kuzeyine asker göndermesini ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismini kullanan oluşumun bulunduğu bölgede daha aktif olmalarını beklediklerini söylemişti. Jeffrey, Alman askerlerin, bölgedeki Amerikan askerlerinin yerini alabileceğini, ayrıca SDG’ye askeri eğitimin yanısıra, lojistik ve teknik destek sağlayabileceğini ifade etmişti.