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ABD vergi konusunda geri adım atabilir

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TEKNOLOJİ  | 21.08.2019 09:13 | Son Güncelleme

Apple CEO’su Tim Cook ile ABD Başkanı Donal Trump, Çin’e uygulanacak olan ek vergi için konuştu. Bu görüşme sonrası ABD vergi konusunda geri adım atabilir.

ABD vergi konusunda geri adım atabilir

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ekonomik savaş hız kesmeden devam ediyor. Huawei olayları ile patlak veren bu krizden sonra ABD’nin Çin’den gelen tüm ürünlere yüzde 15 ila yüzde 20 arasında ek vergi koyacağı söyleniyordu. İlk bakışta ABD ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülenen bu ek vergi, aslında ABDli şirketleri zarara uğratacaktı.

Bu zararı öngören Apple CEO’su T. Cook, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Donald Trump ile görüşen T. Cook, Çin’e uygulanacak olan ek verginin; iPhone, iPad, Mac, AirPods ve Apple Watch gibi tüm Apple ürünlerini etkileyeceğini izah etti.

Ek vergiden dolayı; Güney Koreli en büyük rakibi Samsung ile baş edemeyeceğini Donald Trump’a söyleyen T. Cook, ürünlerin fiyatlarını artıracakları için ekonomik açıdan çok yara alabileceklerinin altını çizdi.

Donald Trump; Apple CEO’su ile görüşmesinden sonra; Çin’e uygulanacak olan ek vergi hakkında bir kez daha düşüneceğini açıkladı. Donald Trump muhtemelen Çin’e yaptırım uyguluyorum derken, kendi firmalarını zarara uğratmak istemez.

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Anahtar Kelimeler:
abd tim cook

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