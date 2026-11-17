Doğu Asya kültürlerinde yaygın olarak görülen ve literatürde 'tetrafobi' olarak adlandırılan 4 sayısı korkusunun temelinde dilsel benzerlikler bulunuyor.

Çincede 4 sayısının telaffuzu, 'ölüm' kelimesinin telaffuzuna oldukça benziyor. Benzer bir durum Japonca ve Korecede de görülüyor. Bu nedenle söz konusu ülkelerde 4 rakamı ölümle ve kötü şansla ilişkilendirildi.

Özellikle Japonya'da 49 sayısı da uğursuz kabul ediliyor. Bunun nedeni, sayının telaffuzunun 'ölüme kadar acı çekmek' anlamına gelen ifadeyi çağrıştırması.

BAZI BİNALARDA NEDEN 4. KAT BULUNMUYOR?

4 sayısına yönelik batıl inanç, yalnızca kişisel tercihlerle sınırlı kalmıyor. Günlük yaşamda ve mimaride de kendisini gösteriyor.

Çin, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere bazı Doğu Asya ülkelerinde binaların asansörlerinde 4. katın atlandığı görülebilir.

Bazı yapılarda dördüncü kat yerine doğrudan 5 numarası kullanılırken, kimi binalarda 4 rakamı farklı harflerle ifade edildi.

Bu uygulama, Batı ülkelerinde 13. katın atlanmasına benzer bir anlayıştan kaynaklanıyor.

4 SAYISI İŞ DÜNYASINI DA ETKİLİYOR

Doğu Asya'daki 4 sayısı korkusu, şirketlerin ticari kararlarına da yansıyor. İşletmeler, müşterilerinin batıl inançlarını dikkate alarak telefon numaralarında, ürün seri numaralarında ve adreslerinde 4 rakamını kullanmaktan kaçınabilir.

Çin'de bazı araç plakalarında 4 rakamının tercih edilmemesi de bu inanışın dikkat çeken örnekleri arasında gösterildi.

Uluslararası markalar da bu kültürel hassasiyetleri göz önünde bulundurabilir. Örneğin Nokia'nın bazı telefon modellerinde 4 rakamıyla başlayan model numaralarından kaçındığı belirtildi. Singapur'da ise Alfa Romeo'nun 144 modelinin, potansiyel alıcıların batıl inançları nedeniyle isim değişikliğine gittiği aktarıldı.

HER KÜLTÜRÜN UĞURSUZ KABUL ETTİĞİ SAYI FARKLI

Uğursuz sayılarla ilgili inanışlar ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. ABD ve bazı Batı ülkelerinde 13 sayısı kötü şansla ilişkilendirilirken, Doğu Asya'da 4 sayısı benzer bir anlam taşıyor.

Bu inanışlar, insanların yaşadıkları toplumun kültürel ve dilsel özelliklerinden nasıl etkilendiğini ortaya koydu.

Aynı rakam bir toplumda sıradan kabul edilirken başka bir toplumda korku ve kaçınma nedeni olabilir.

BUDİZM'DEKİ DÖRT YÜCE GERÇEK DİKKAT ÇEKTİ

4 sayısıyla ilgili ilginç bir başka ayrıntı ise Budizm'de karşımıza çıkıyor. Budizmin temel öğretileri arasında yer alan 'Dört Yüce Gerçek', yaşamın doğasını, acıyı ve aydınlanmaya ulaşma yolunu açıklayan önemli bir öğreti olarak kabul edilir.

Bu durum, aynı sayının farklı kültürel ve inanç sistemlerinde birbirinden oldukça farklı anlamlar taşıyabildiğini gösterdi.