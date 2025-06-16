Abdülkadir Ömür Acun Ilıcalı ile görüştü! Genç oyuncu Süper Lig'e geri dönüyor...

Geçen sezon ara transfer döneminde Çaykur Rizespor’a kiralanan milli futbolcu ardından Hull City’e geri dönmüştü. Başkan Acun Ilıcalı ile görüşen genç isim ayrılık talebini iletti. Süper Lig’den talipleri olan futbolcu için artık geri sayım başladı. Abdülkadir Ömür’ün menajeri oyuncu için kulüp aramaya başladı.

İNGİLTERE MACERASI KISA SÜRDÜ

2023-2024 transfer döneminde Hull City, Abdülkadir Ömür'ü 2.5 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'dan transfer etmiş ve 30 Haziran 2027'ye kadar bir sözleşmeye imza attırmıştı. Genç oyuncu sözleşmesini doldurmadan Türkiye’ye geri dönme kararı aldı.

KARİYERİ DÜŞÜŞE GEÇTİ

Trabzonspor forması ile futbol piyasasına çok genç yaşta atılan Abdülkadir Ömür, geçmişte kendisine Manchester City, Monaco gibi önemli takımlardan teklif gelse de teklifler Trabzonspor tarafından kabul görmemişti. Hull City ile farklı maceraya atılan Milli futbolcu geri dönüş için gün sayıyor.