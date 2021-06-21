Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Beni neden kadroya aldın hocam?

Şenol Güneş'in EURO 2020'deki kadro tercihleri tartışma konusu olurken, Abdülkadir Ömür'ün İsviçre maçı öncesi tecrübeli teknik direktöre ettiği sitem gündeme oturdu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Euro 2020'de oynanan üç grup maçında toplam 18 oyuncuya süre verdi. Pandemi nedeniyle genellikle 23 kişilik olan Avrupa Şampiyonası nihai kadrolarına bu kez 26 oyuncu hakkı verildi, fakat esame listelerinde yine 23 oyuncuya yer aldı. Geniş kadroda bulunan 26 oyuncudan 8 tanesi forma giyme şansı bulamadı.

3 MAÇTA DA KADROYA GİREMEYEN TEK İSİM ABDÜLKADİR ÖMÜR

Abdülkadir Ömür, Euro 2020'de oynanan üç maçta da kadroya giremeyen (esame listesine giremeyen) tek isim oldu. Trabzonspor 'un yıldız oyuncusu, turnuva öncesi oynanan hazırlık maçlarında ise 68 dakika süre almıştı.

"BENİ NİYE ÇAĞIRDIN HOCAM?"

Abdülkadir Ömür'ün İsviçre maçı kadrosunda da yer alamadığını öğrendikten sonra Teknik Direktör Şenol Güneş'e, "Beni niye çağırdın hocam?" ifadeleri ile sitem ettiği iddia edildi.



