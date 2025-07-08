Abdülkadir Ömür Süper Lig'e geri döndü! Yeni adresi herkesi şaşırttı

Kariyerini Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City’de sürdüren Abdülkadir Ömür için sürpriz bir gelişme yaşandı.

'RESMİ İMZAYI ATTI'

Ertan Süzgün’ün haberine göre Ömür, Antalyaspor’a 1 yıllığına kiralık olarak katıldı. Oyuncunun resmi sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

HÜSEYİN TÜRKMEN'İ DE İSTİYORLAR

Antalyaspor’un transfer çalışmaları kapsamında Trabzonspor’dan ayrılan Hüseyin Türkmen ile de görüşmelerde olumlu mesafe kat edildiği öğrenildi.

28 MAÇTA OYNADI

Abdülkadir Ömür, geçen sezon Hull City’de 28 maçta forma giydi. Gol atamayan oyuncu, 1 asist yapma başarısı gösterdi.