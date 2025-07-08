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Abdülkadir Ömür Süper Lig'e geri döndü! Yeni adresi herkesi şaşırttı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de top koşturan Abdülkadir Ömür'ün İngiliz ekibinden ayrılarak Süper Lig'e geri döndüğü öne sürüldü. İşte detaylar...

Abdülkadir Ömür Süper Lig'e geri döndü! Yeni adresi herkesi şaşırttı
Berker İşleyen

Kariyerini Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City’de sürdüren Abdülkadir Ömür için sürpriz bir gelişme yaşandı.

'RESMİ İMZAYI ATTI'

Abdülkadir Ömür Süper Lig e geri döndü! Yeni adresi herkesi şaşırttı 1

Ertan Süzgün’ün haberine göre Ömür, Antalyaspor’a 1 yıllığına kiralık olarak katıldı. Oyuncunun resmi sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

HÜSEYİN TÜRKMEN'İ DE İSTİYORLAR

Abdülkadir Ömür Süper Lig e geri döndü! Yeni adresi herkesi şaşırttı 2

Antalyaspor’un transfer çalışmaları kapsamında Trabzonspor’dan ayrılan Hüseyin Türkmen ile de görüşmelerde olumlu mesafe kat edildiği öğrenildi.

28 MAÇTA OYNADI

Abdülkadir Ömür Süper Lig e geri döndü! Yeni adresi herkesi şaşırttı 3

Abdülkadir Ömür, geçen sezon Hull City’de 28 maçta forma giydi. Gol atamayan oyuncu, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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