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Abdulkadir Ömür, Trabzonspor-Alanyaspor maçının adamı seçildi!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.07.2020 00:15 | Son Güncelleme

Trabzonspor’un yıldız ismi Abdulkadir Ömür maçın adamı seçildi.

Abdulkadir Ömür, Trabzonspor-Alanyaspor maçının adamı seçildi!

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası’nda Alanyaspor’u mağlup ederek zafere ulaştı. Karşılaşmayı 2-0 kazanan bordo mavililer Türkiye Kupası’nın sahibi oldular.

Karşılaşmanın sonunda ise maçın en değerli oyuncusuna ödülü verildi. Trabzonspor’un yıldız ismi Abdulkadir Ömür maçın en değerlisi seçildi. Abdulkadir ödülünü Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan aldı.

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