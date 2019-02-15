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Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı değerine değer kattı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 15.02.2019 13:48 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana piyasa değeri en fazla yükselen isimler Trabzonspor'un genç yıldızları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı oldu.

Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı değerine değer kattı

Süper Lig'de yabancı sınırının yoğun bir şekilde tartışıldığı bu dönemde genç oyunculara ağırlık veren kulüplerin sayısı da gittikçe azalıyor. Ancak tüm bu yaşananlara rağmen ligde değerini en fazla yükseltenler ise yine gençler oldu. Trabzonspor'un başarılı futbolcuları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı, gösterdikleri performansla 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana piyasa değerini en fazla yükselten isimler olmayı başardı.

Transfermarkt'ta yer alan verilere göre söz konusu tarihte sadece 700 bin Euro piyasa değeri bulunan 19 yaşındaki Abdülkadir, 1 senede ortaya koyduğu performansla hem takımının vazgeçilmezi hem de ligin en fazla değer kazanan futbolcusu oldu. Abdülkadir'in mevcut durumda güncel piyasa değeri tam 10 milyon Euro. Yani başarılı orta sahanın değeri, sadece 1 sene içinde tam 9 milyon 300 bin Euro'luk bir artış yaşadı.

Abdülkadir'i bu alanda takım arkadaşı Yusuf Yazıcı takip ediyor. Yusuf da 1 senede piyasa değerinde 8 milyon 500 bin Euro'luk bir artış yaşadı. 1 Ocak 2018 itibariyle 2 milyon 500 bin Euro değere sahip olan 22 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili forma altında sergilediği güzel oyunla Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı.

2017-2018 sezonu başında Fenerbahçe'ye imza atan ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Elif Elmas da Süper Lig'de piyasa değerinde en büyük yükselişi yaşayan isimler arasında üçüncü sırada yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde çıktığı 36 maçta 1 gol, 1 asist yapan Makedonyalı futbolcu, 500 bin Euro olan piyasa değerini 7 milyon 500 bin Euro'ya çıkardı.

Slimani ve Arda'da büyük düşüş

Spor Toto Süper Lig'de şu anda top koşturan futbolcular arasında piyasa değerlerinde en büyük düşüşü ise Fenerbahçe'nin forveti Slimani ile Medipol Başakşehir'in tecrübeli orta sahası Arda Turan yaşadı. Yaz transfer döneminde Kanarya'nın, Leicester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Slimani, yeni takımında beklentileri bir türlü karşılayamadı. Eski performansından bir hayli uzak olan Cezayirli'nin piyasa değeri bundan 1 sene önce 25 milyon Euro civarındaydı. Ancak tüm bu olumsuzluklar Slimani'nin de değerinin düşmesine sebep oldu. 30 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri, 15 milyon Euro'luk bir değer kaybıyla 10 milyon Euro'ya kadar geriledi.

İspanya'da Atletico Madrid ve Barcelona gibi dünya futbolunun önde gelen kulüplerinde top koşturan ancak daha sonra gerek saha içi gerekse saha dışında yaşadığı problemlerle gündem olan Arda Turan, 2017-2018 sezonu kış transfer döneminde Türkiye'ye dönüş yaparak Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu. Turuncu-lacivertlilerde 20 maça çıkıp 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen Arda'nın güncel piyasa değeri 1 milyon 500 bin Euro'ya düştü. 32 yaşındaki Turan'ın 1 Ocak 2018'deki değeri ise 12 milyon Euro'ydu.

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