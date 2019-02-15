Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı değerine değer kattı

Süper Lig'de yabancı sınırının yoğun bir şekilde tartışıldığı bu dönemde genç oyunculara ağırlık veren kulüplerin sayısı da gittikçe azalıyor. Ancak tüm bu yaşananlara rağmen ligde değerini en fazla yükseltenler ise yine gençler oldu. Trabzonspor'un başarılı futbolcuları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı, gösterdikleri performansla 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana piyasa değerini en fazla yükselten isimler olmayı başardı.

Transfermarkt'ta yer alan verilere göre söz konusu tarihte sadece 700 bin Euro piyasa değeri bulunan 19 yaşındaki Abdülkadir, 1 senede ortaya koyduğu performansla hem takımının vazgeçilmezi hem de ligin en fazla değer kazanan futbolcusu oldu. Abdülkadir'in mevcut durumda güncel piyasa değeri tam 10 milyon Euro. Yani başarılı orta sahanın değeri, sadece 1 sene içinde tam 9 milyon 300 bin Euro'luk bir artış yaşadı.

Abdülkadir'i bu alanda takım arkadaşı Yusuf Yazıcı takip ediyor. Yusuf da 1 senede piyasa değerinde 8 milyon 500 bin Euro'luk bir artış yaşadı. 1 Ocak 2018 itibariyle 2 milyon 500 bin Euro değere sahip olan 22 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili forma altında sergilediği güzel oyunla Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı.