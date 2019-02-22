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Abdülkadir Parmak: Ben 24 sene bu formayı giymeyi bekledim, kuzenim de kanseri yenecek!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.02.2019 23:04 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un başarılı orta sahası Abdülkadir Parmak, Göztepe maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Abdülkadir Parmak, her Trabzonlu'nun hayalinin Trabzonspor forması giymek olduğunu söyledi ve kuzeninin kanser hastalığına yakalandığını açıklayarak bunu yeneceğine inandığını belirtti.

Abdülkadir Parmak: Ben 24 sene bu formayı giymeyi bekledim, kuzenim de kanseri yenecek!

Trabzonspor'un Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği mücadelede güzel bir gol atan Abdülkadir Parmak, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Gençlerin Trabzonspor formasının değerini bilmesi gerektiğini söyleyen Abdülkadir, "Golden önce, takım galip geldiği için mutluyum. Galibiyet gelince golü kimin attığı önemli olmuyor. Hayalimiz bu takımda forma giymek, her Trabzonlunun hayalidir. Ben bu formaya 24 yaşında, biraz geç kavuştum. Gençler daha erken kavuşuyorlar, bunun değerini bilmeleri lazım" dedi.

YÜKSELEN DEĞER YUSUF YAZICI

Kuzeninin kanser olduğunu söyleyerek üzücü bir haber veren genç oyuncu, "Kuzenim kanser hastalığına yakalandı. Biz savaşıyoruz, o da savaşarak aramıza en güzel şekilde dönecek inşallah" mesajını yolladı.

Abdülkadir ayrıca Göztepe taraftarlarının kendisini alkışlaması için; "Göztepe taraftarının alkışlaması çok güzel, tarif etmek zor" diye konuştu.

RODALLEGA: İŞİMİ YAPIYORUM

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega, maç sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Golcü futbolcu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

"Profesyonel bir oyuncu olarak işimi yapıyorum. Geçen hafta tatsız bir olay yaşandı, taraftarlarımız beni haklı olarak belki de eleştirdi, ben bunun üzerine çıkıp işimi yapmak zorundaydım ve onu yaptım."

"Benim için öncelikli olan takımın kazanması. Takım kazandıktan sonra kimin gol attığı önemli olmuyor. Kendi performansımdan ve takım performansından çok memnunum."

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