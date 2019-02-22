Abdülkadir Parmak: Ben 24 sene bu formayı giymeyi bekledim, kuzenim de kanseri yenecek!

Trabzonspor'un Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği mücadelede güzel bir gol atan Abdülkadir Parmak, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Gençlerin Trabzonspor formasının değerini bilmesi gerektiğini söyleyen Abdülkadir, "Golden önce, takım galip geldiği için mutluyum. Galibiyet gelince golü kimin attığı önemli olmuyor. Hayalimiz bu takımda forma giymek, her Trabzonlunun hayalidir. Ben bu formaya 24 yaşında, biraz geç kavuştum. Gençler daha erken kavuşuyorlar, bunun değerini bilmeleri lazım" dedi.

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Kuzeninin kanser olduğunu söyleyerek üzücü bir haber veren genç oyuncu, "Kuzenim kanser hastalığına yakalandı. Biz savaşıyoruz, o da savaşarak aramıza en güzel şekilde dönecek inşallah" mesajını yolladı.

Abdülkadir ayrıca Göztepe taraftarlarının kendisini alkışlaması için; "Göztepe taraftarının alkışlaması çok güzel, tarif etmek zor" diye konuştu.

RODALLEGA: İŞİMİ YAPIYORUM

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega, maç sonrası basına açıklamalarda bulundu.