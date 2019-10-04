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Abdülkadir Parmak, Nwakaeme ve Uğurcan Çakır Basel maçını değerlendirdi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.10.2019 09:05 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında sahasında Basel ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak, Nwakaeme ve Uğurcan Çakır, maçın ardından açıklamalarda bulundular.

Abdülkadir Parmak, Nwakaeme ve Uğurcan Çakır Basel maçını değerlendirdi

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'i ağırladı. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Abdülkadir Parmak, ikinci yarıda Sosa'nın oyunu girmesiyle rahatladıklarını kaydederek, "Gol yiyene kadar kötü oynadık. Golden sonra gayet iyi oynadığımız düşünüyorum. Golü bulduk, istediğimiz oyunu ortaya koyduk. İkinci yarıda Sosa'nın girmesi bizi rahatlattı. Tecrübesini ortaya koydu, iyi bir zamanda ikinci golü bulduk. Ama dayanamadık çok basit bir gol yedik. Keşke kazanabilseydik daha mutlu olurduk" dedi.

"Bu futbolu oynarsak, yediğimiz golleri biraz daha azaltırsak zaten çıkacağımızı düşünüyorum" diyen Parmak, "Bizim hedefimiz gruptan çıkmak. Bu futbolu oynarsak yediğimiz golleri biraz daha azaltırsak zaten çıkacağımızı düşünüyorum. Avrupa ve lig biraz zor oluyor ama üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Lige istediğimiz gibi başlangıç yapamamıştık. Ama Beşiktaş maçı ile kendimize geldik. Takım içinde daha iyi şeyler oluyor. Takım oluyoruz, yeni gelenler alışıyor. İnşallah Rize maçını da kazanıp bir seri yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

NWAKAEME: HOCAMIZ FARKLI BİR FORMASYON DENEDİ

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Anthony Nwakaeme, iyi bir rakibe karşı oynadıklarını dile getirerek, "İki takım için güzel bir maç oldu. İyi bir rakibe karşı oynadık. İyi performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Bugün farklı bir formasyon denedik. Oynayan arkadaşlarımız iyi bir mücadele ortaya koydular. Bugün hocamız farklı bir formasyon denedi. Şans bulan arkadaşlarımız gayet iyi bir iş ortaya koydular. Ama maalesef istediğimiz bir şekilde ilk gölü yiyen taraf olduk. Daha sonra gollerde bulduk ama bizim en çok üzen taraf bizi galibiyete getirecek olan golden sonra hemen gol yememiz oldu. Dolayısıyla biz kafamızı kaldırıp tekrar çalışmaya devam edeceğiz. Mücadele ederek devam etmemiz gerekir" dedi.

Trabzonspor'un gruptan çıkma şansını değerlendiren Nwakaeme, "Basel ve Getafe'nin ilk iki sırada olması nedeniyle şansları biraz daha yüksek olabilir ama ben bütün takımlar için eşit miktarda şans olduğunu düşünüyorum. Eşit şanslar olduğunu düşünüyorum. Oynayacak çok daha maçımız var. Kendi aralarında da maç oynayacaklar. Dolayısıyla mutlaka puan kaybedecekler. Bundan da faydalanabiliriz" ifadelerini kullandı.

UĞURCAN: GRUPTAN ÇIKABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM

Trabzonspor'un bir diğer genç yıldızı Uğurcan Çakır ise, "İlk golü yiyene kadar iyi oynamıyorduk. Sonra oyunu dengeledik. Çok iyi mücadele ettik. Abdülkadir Parmak ile çok iyi bir gol bulduk. Sonra öne geçtik. Takım halinde çok iyi mücadele ettik. Kazanmayı çok istiyorduk. Şanssız bir gol yedik. Ama 2-2 oldu. Kötü oynamadık. Berabere bitse de umutlarımı sürdüreceğiz" dedi.

Her maça galibiyet ile çıkmak istediklerini kaydeden Çakır, "Her maçtan 3 puanla ayrılmayı istiyoruz. Zor bir gruba düştük. Ama bizim burada kalitemiz var. Gruptan çıkabileceğimize ben inanıyorum. Belki 1 puan bizi gruptan çıkaracak. İnşallah önümüzdeki maçları kazanıp gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Avrupa'da ve ligde iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Çaykur Rizespor maçına 3 puan parolasıyla çıkacağız. İnşallah Rize maçından galibiyet ile ayrılırız" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor Abdülkadir Parmak Anthony Nwakaeme Uğurcan Çakır

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