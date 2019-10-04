Abdülkadir Parmak, Nwakaeme ve Uğurcan Çakır Basel maçını değerlendirdi

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'i ağırladı. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Abdülkadir Parmak, ikinci yarıda Sosa'nın oyunu girmesiyle rahatladıklarını kaydederek, "Gol yiyene kadar kötü oynadık. Golden sonra gayet iyi oynadığımız düşünüyorum. Golü bulduk, istediğimiz oyunu ortaya koyduk. İkinci yarıda Sosa'nın girmesi bizi rahatlattı. Tecrübesini ortaya koydu, iyi bir zamanda ikinci golü bulduk. Ama dayanamadık çok basit bir gol yedik. Keşke kazanabilseydik daha mutlu olurduk" dedi. "Bu futbolu oynarsak, yediğimiz golleri biraz daha azaltırsak zaten çıkacağımızı düşünüyorum" diyen Parmak, "Bizim hedefimiz gruptan çıkmak. Bu futbolu oynarsak yediğimiz golleri biraz daha azaltırsak zaten çıkacağımızı düşünüyorum. Avrupa ve lig biraz zor oluyor ama üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Lige istediğimiz gibi başlangıç yapamamıştık. Ama Beşiktaş maçı ile kendimize geldik. Takım içinde daha iyi şeyler oluyor. Takım oluyoruz, yeni gelenler alışıyor. İnşallah Rize maçını da kazanıp bir seri yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

NWAKAEME: HOCAMIZ FARKLI BİR FORMASYON DENEDİ Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Anthony Nwakaeme, iyi bir rakibe karşı oynadıklarını dile getirerek, "İki takım için güzel bir maç oldu. İyi bir rakibe karşı oynadık. İyi performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Bugün farklı bir formasyon denedik. Oynayan arkadaşlarımız iyi bir mücadele ortaya koydular. Bugün hocamız farklı bir formasyon denedi. Şans bulan arkadaşlarımız gayet iyi bir iş ortaya koydular. Ama maalesef istediğimiz bir şekilde ilk gölü yiyen taraf olduk. Daha sonra gollerde bulduk ama bizim en çok üzen taraf bizi galibiyete getirecek olan golden sonra hemen gol yememiz oldu. Dolayısıyla biz kafamızı kaldırıp tekrar çalışmaya devam edeceğiz. Mücadele ederek devam etmemiz gerekir" dedi. Trabzonspor'un gruptan çıkma şansını değerlendiren Nwakaeme, "Basel ve Getafe'nin ilk iki sırada olması nedeniyle şansları biraz daha yüksek olabilir ama ben bütün takımlar için eşit miktarda şans olduğunu düşünüyorum. Eşit şanslar olduğunu düşünüyorum. Oynayacak çok daha maçımız var. Kendi aralarında da maç oynayacaklar. Dolayısıyla mutlaka puan kaybedecekler. Bundan da faydalanabiliriz" ifadelerini kullandı.