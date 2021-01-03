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Abdullah Avcı 347 gün sonra Vodafone Park’ta

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.01.2021 16:30 | Son Güncelleme

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 347 gün sonra Vodafone Park’ta sahaya çıktı. Avcı, en son 22 Ocak 2020’de Beşiktaş Teknik Direktörü olarak bu statta boy göstermişti.

Abdullah Avcı 347 gün sonra Vodafone Park’ta

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 347 gün aradan sonra Vodafone Park’ta sahaya çıktı. Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş Teknik Direktörü olarak göreve başlayan ancak ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte ilk olarak 19 Ocak’taki Sivasspor maçında, ardından da 22 Ocak’ta Türkiye Kupası’nda oynanan BB Erzurumspor karşısında alınan mağlubiyetler sonrasında görevine son verilen Avcı, 347 gün sonra bu kez Trabzonspor Teknik Direktörü olarak Vodafone Park’ta boy gösterdi.

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