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Abdullah Avcı: "5 puan lazımdı, 4'e düştü"

15.04.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından konuştu.

Abdullah Avcı: "5 puan lazımdı, 4'e düştü"

Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN REKORLAR KIRILDI"

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Avcı, ikinci yarıda oynadıkları oyun ile ilgili övgü dolu ifadelerde bulunarak, "İlk yarıda dengeli bir oyun vardı. Puan olarak rahat bir takım, kaliteli ayakları var. Topu kolay vermeyen bir takım. İlk yarının sonunda topa sahiptik ama ilk yarının sonunda taçtan geçiş yedik. Duran toptan mağlup duruma düşüp ikinci devreye girdik. Sonrasında değişiklikler yaptık. Özellikle topa sahip olma, rakibe baskı kurma, rakip ceza sahasının içinde hemen hemen 45 dakika oynadık. Her şeyi denedik. Kenar orta, şut, bek ve stoper arasını, bire birler, duran toplar, kornerler... Bugün istatistiki rekorlar kırıldı. Bugün ikinci yarıda şampiyon takım gibi oynadık. Sonlara doğru bir tane geçiş verdik, oradan gol yiyebilirdik. İkinci yarıdaki oyun belki de son zamanlarda oynadığımız en iyi oyundu. Bu oyunun içinde bunlar var." dedi.

"5 PUAN LAZIMDI, 4'E DÜŞTÜ"

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4 puana ihtiyaçları olduğunu dile getiren tecrübeli teknik direktör, "Şampiyonluk yolu kolay bir yol değildir. Zor ve meşakkatli bir yoldur. Bu puanları onun için topladık, kaybettiğimiz hiçbir şey yok. 5 puan lazımdı, bugün 4 puana düştü. En iyi şekilde yolumuza devam ediyoruz. Salı günü kupa maçı var. Oyuncuları mücadele ve kurdukları baskıdan, tekrar oyunu çevirme isteklerinden dolayı tebrik ediyorum ama futbol bazen böyledir. Her şeyi denersin ama bunun karşılığını alamazsın. Onun için yapacak bir şey yok, yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"ALGI YARATMASINLAR"

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Son haftalarda beraberlikle sonuçlanan karşılaşmalarda yaşanan puan kayıplarının kaygı yaratmadığını söyleyen Avcı, “En ufak bir kaygımız yok. Biz kaliteli bir takımız. Gider deplasmanda kazanır döneriz, içeride kazanırız. Bunlar bu işin içinde var. Rakipler hepsini kazanacak, biz de 4 puan alamayacağız gibi bir durum oluşturmaya çalışıyorlar. Öyle bir algı yaratmasınlar. Takım bugün her şeyi denedi. Bir şampiyon gibi oynadı. Oyuncularıma hiçbir şey söyleyemem. Salı günü öteki hedeflerimizden bir tanesi olan kupada maçımız var. ona döneceğiz sonra da lige döneceğiz." diye konuştu.

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Abdullah Avcı Fatih Karagümrük Trabzonspor
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