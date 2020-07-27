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Abdullah Avcı adım adım Trabzonspor'a

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.07.2020 09:39 | Son Güncelleme

Şampiyonluk yarışından ikinci olarak ayrılan Trabzonspor gelecek sezonun için çalışmalara başladı. Bordo mavili yönetim ile Abdullah Avcı görüşmeleri sıklaştı.

Abdullah Avcı adım adım Trabzonspor'a

Hüseyin Çimşir’in ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor, listesinde ilk sırada yer alan Abdullah Avcı ile görüşmeleri sıklaştırdı.

AVCI İSTEKLİ

Son olarak Beşiktaş’ta istediği oyunu sergileyemeyen ve kovulan Avcı’nın Karadeniz ekibinde çalışmaya oldukça istekli olduğu belirtildi. Avcı ile anlaşılamaması durumunda ise rota Şota Arveladze’ye dönecek. Prosinecki de adaylar arasında yer alıyor. (Akşam)

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