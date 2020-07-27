Abdullah Avcı adım adım Trabzonspor'a

Hüseyin Çimşir’in ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor, listesinde ilk sırada yer alan Abdullah Avcı ile görüşmeleri sıklaştırdı.
Son olarak Beşiktaş’ta istediği oyunu sergileyemeyen ve kovulan Avcı’nın Karadeniz ekibinde çalışmaya oldukça istekli olduğu belirtildi. Avcı ile anlaşılamaması durumunda ise rota Şota Arveladze’ye dönecek. Prosinecki de adaylar arasında yer alıyor. (Akşam)
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