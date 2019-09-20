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Abdullah Avcı: Beşiktaş taraftarından özür diliyoruz

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.09.2019 00:40 | Son Güncelleme

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, 4-2 kaybedilen Slovan Bratislava maçı sonrası konuştu. Avcı, "Çok fazla değerlendirilecek bir şey yok. Sistem, organizasyon, bireysel performans, takım savunmasında hata... Beşiktaş taraftarından özür diliyoruz" dedi.

Abdullah Avcı: Beşiktaş taraftarından özür diliyoruz

Abdullah Avcı, "Çok fazla değerlendirecek bir şey yok. Bugün sistem, bireysel performans, takım savunması, oyun... Çok fazla açıklanacak bir şey yok. Bunun çözümünü bulmamız lazım. Bu seviyede bu kadar hata, pas organizasyonunu doğru yapamamak birden olamaz. Bu seviyede bu kadar hata yapamazsınız. Buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Kendimizi ve oyuncularımızı sorgulayacağız. Herkes kendini sorgulayacak" ifadelerini kullandı.

''BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"
Beşiktaş taraftarlarından özür dileyen Beşiktaş teknik direktörü, ''Oyunun senaryosunda topa sahip olmayı düşünüyorduk. Gelen ilk bireysel hata gol oldu. 3-1 öne geçebilirdik, 2-2'den sonra öne geçebilirdik. Öne geçseydik de aynı şeyleri söyleyecektim. Bu seviyede bu hataların karşılığı olmaz. Rakibi sıkıştırmadan veya hücumda oynarken savunma önlemini alamazsan bunun bedeli son dakikalarda olsa da oluyor. Kötü bir görüntü var. Beşiktaş taraftarlarından özür diliyoruz. İçimizde çalışarak bunun bir çözümünü bulmaya çalışacağız. Yarın daha sakin bir şekilde düşünüp neler yapabileceğimize bakacağız'' dedi.

''BUNU BİR SİSTEMLE AÇIKLAYAMAZSIN''
Sakatlanıp oyundan çıkan Victor Ruiz'in durumu hakkında da konuşan Abdullah Avcı, ''Döndüğümüzde Ruiz'in durumuna bakacağız. Bunun ardından bir değerlendirme yaparız. Sistem ve topa sahip oluşta bir duruş vardır. Sen doğru yerde durmuyorsan bunu bireysel performans ve sistemle açıklayamazsın'' diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
abdullah avcı Beşiktaş Slovan Bratislava

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