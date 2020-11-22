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Abdullah Avcı: Bizim hedefimiz zirve!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.11.2020 21:33 | Son Güncelleme

Abdullah Avcı, Trabzonspor ile çıktığı ilk maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı: Bizim hedefimiz zirve!

Trabzonspor'un başında ilk başına çıkan ve ilk galibiyetini alan Abdullah Avcı, Erzurumspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Bazen böyle de kazanacağız" diyen Avcı, "İlk yarısı farklı, ikinci yarısı farklı bir maç oynadık. Gole kadar istediğimiz opsiyonları kullandık ancak daha sonra düşmeye başladık. İkinci yarıda rakip Erzurumnspor üstümüze geldi, pozisyonlar yakaladı ama bundan da çıkarttacağımız dersler var. Bazen böyle de kazanacaksın. Kazanma isteği, arzusu... Bazen top rakipteyken kazanacağız, bazen böyle olacak. Eksiklerimiz var, çok fazla yol almamız gereken yol var ve tüm parçaların yerine oturması zaman alacak. Kazanırken de nasıl kazandığımıza bakacağız. Bardağın dolu tarafı, gol yemeden kazanan bir takımımız var" şeklinde konuştu.

Trabzonspor hedefinin her zaman zirve olduğunu dile getiren Avcı, "Yukarısı, aşağısı diye bir durum yok. Her hafta ayrı ayrı gideceğiz, önce önümüzdeki maça bakacağız ve daha sonra devre arasında bir değerlendirme yapacağız. Trabzonspor her zaman zirvede olmak ister ve bizim de hedefimiz tabii ki zirve. Sahada kendimi çok iyi hissediyorum, maçı kazanmak, hele Trabzon'da ilk maçı kazanmak keyif verici bir durum; soyunma odasındaki enerjiden de memnunum" dedi.

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