Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı! "Anlaşmıştık! Ama kaydı olmayan şeyler yüzünden..."

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezonun başında, İsmail Kartal göreve başlamadan önce Fenerbahçe ile anlaşma sağladığını açıkladı.

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞMIŞTIK"

Mehmet Demirkol'un 'Galaxy Rehberi' adlı programına katılan tecrübeli teknik adam, "Trabzonspor'un şampiyonluğundan sonra İsmail Kartal gelmeden önce Fenerbahçe ile anlaşma noktasına gelmiştik." sözlerini sarf etti.

"KAYDI OLMAYAN ŞEYLER GÜNDEM OLDU"

Mehmet Demirkol'un 'Seni Fenerbahçe teknik direktörü olduğun için kutladığımı hatırlıyorum' sözlerine yönelik Avcı, "Bir sunum yaptım ama ne yazık ki sosyal medyada benim asla söylemediğim ve kaydı olmayan şeyler gündem oldu. Sonrasında Fenerbahçe işi bozuldu. Fenerbahçe teknik direktörü olamadık." ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

"TEKLİF BEKLEDİĞİMDEN DOLAYI HAZIRLIKLIYDIM"

Geçen sezon Fenerbahçe'den teklif beklediğini aktaran Avcı, "Fenerbahçe'den teklif bekliyordum. O yüzden buna hazırlıklıydım. Önceki senelerde de görüşmüştük ama geçtiğimiz sezon yaptığım sunumdan sonra anlaşma aşamasına gelmiştik. Sonra iş bozuldu." şeklide konuştu.

KÖTÜ GİDİŞİN ARDINDAN YOLLAR AYRILMIŞTI

Tecrübeli teknik direktör, sezon başında Trabzonspor ile kötü bir başlangıç yapmış ve ardından yollar ayrılmıştı.