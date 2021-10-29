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Abdullah Avcı'dan şampiyonluk ve Beşiktaş açıklaması

29.10.2021 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rizespor maçı sonrasında konuştu.

Abdullah Avcı'dan şampiyonluk ve Beşiktaş açıklaması
Gervinho

Gervinho

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın sözleri...

"Notlar, maçla ilgili yaşadıklarımız, rakamlar, kazanmak, karışık duygular... Gervinho sakat, çok sağlıklı durmuyor, çapraz bağ kopmuş. 6-7 ay bizimle olamayacak. Taraftarlarımız destek vermeye devam ediyor, mutlu ediyor. Bu şehir, duyguları çok yukarıda ve aşağıda yaşayan bir şehir. Oyuncuya ve takıma pozitif desteğe, itmeye devam etsinler. Bu takım iyi şeyler yapıyor, yakaladığımız ivme bu. Her takımın kaliteli oyuncuları var. Rizespor'un 4 puanı var ama 12-13 puanı da olabilirdi. 3 hafta önce Galatasaray maçında penaltıyı atsa kazanıyordu, önde yetenekli oyuncu grubu var. Bu ligde geri düşüp çevirmek kolay değil, 3. kez oyuncularım başarıyor. 2 tanesi büyük takımlara karşı, geri dönmek biraz sabır, sakinlik ve oyun disiplinine sadık kalmak. Geri düştükten sonra formasyonu değiştirdik, 7-8 tane kağıt değiştirdik. Vazgeçmeden devam ettiler, oyun disiplinine sadık kaldılar. Hiçbir oyun kolay olmayacak ligde."

"BEŞİKTAŞ MAÇI DA 3 PUANLIK MAÇ"

"Cuma akşamı kazandık, mutluyuz. Bakasetas ve Nwakaeme'nin süresi, sakatlanmadan onları götürmeye çalışıyoruz. Beşiktaş maçı var, sonra 3. milli ara olacak. Oraya sağlıklı girmek istiyoruz. Beşiktaş maçı da 3 puanlık maç, geçen senenin şampiyonu, bizim bir ivmemiz var. Bakacağız, keyfini çıkararak hazırlanacağız."

"BÖYLE GİTMEK MUTLU EDİYOR"

"Trabzonspor'dan teklif aldığımda analizi yaptım ve sunumu başkan ile yönetim kuruluna yaptım. Ligin en çok kurtarış yapan kalecisi Uğurcan. Şampiyonluk isteyen bir takımda bunun olmaması lazımdı. Büyük takımın öne geçip, 32 puan verme gibi durumu olmaması lazım. Geçen sene takım savunmasında önemli mesafe kat ettik. Deplasmanda daha maç kaybetmedik, birçok rekor kırılıyor. Bu sene hücum opsiyonumuz daha fazla ama savunma duruşunu nasıl alacağımız da önemli. Sakinlik, sabır ve destek bekliyorum. Namağlubuz, ligin tepesindeyiz, devam edeceğiz. Dalgalanmalar olacak, bazen kaybedeceğiz de ama böyle gitmek ve destek görmek mutlu ediyor."

"SEVİYORUM BU ŞEHRİ, İYİ GELDİK"

"Mesleki anlamda çok güzel duygular. Kasım 10'da 1 seneyi dolduracağım. Seviyorum bu şehri, bu yörenin insanıyım. Birbirimize karşılıklı iyi geldik. Bir teknik adamın, futbolcunun taraftarın önünde böyle onore edilmesi sorumluluğumuzu arttırıyor, hepsine teşekkür ediyorum. Davet etmiştim, geldiler. Milli ara sonrasında yüzde 100'e çıkıyor. Onların olması bizi ileri itecek."

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Beşiktaş Futbol Kulübü Trabzonspor
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