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Abdullah Avcı: Derbiyi Fenerbahçe kazansın

21.11.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu akşam oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin kendileri açısından en iyi sonucunun beraberlik olduğunu düşünüyor. Avcı'nın tercihine göre illa biri kazanacaksa da Fenerbahçe kazansın.

Abdullah Avcı: Derbiyi Fenerbahçe kazansın

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı’nın gözü bu akşam oynanacak derbide bir taraf kazanacaksa bu tarafın Fenerbahçe olmasından yana.

SERİ YAPMA İHTİMALİ YOK

Tecrübeli teknik adama göre Galatasaray’ın her zaman bir toparlanma, üst üste maç kazanma ve seri yakalama ihtimali var. Ancak Fenerbahçe çok kırılgan bir takım. Bu akşam kazansa bile 6-7 maçlık bir seri yapma ihtimali yok.

"FENERBAHÇE KAZANSIN"

Abdullah Avcı'ya göre Fenerbahçe'nin basit maçlarda puan kaybetme şansı daha yüksek. Avcı, yardımcılarıyla yaptığı konuşmalarda, "Beraberlik olmazsa kazananın Fenerbahçe olmasını isterim. Maçı bir taraf kazanacaksa Fenerbahçe kazansın." dedi.


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Abdullah Avcı Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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