Abdullah Avcı: Dingin denize değil, Trabzon'un dalgalı denizine çıktım

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karadeniz ekibinin tarihinde yer almak istediğini söyledi.
Bordo-mavili takım ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Sözlerine "Trabzonspor'da olduğum için çok mutluyum." diyerek başlayan Avcı, "Ben de bu futbol şehrinde, bu kulübün tarihinde yer almak istiyorum." dedi.
Abdullah Avcı'nın basın toplantısından öne çıkan detaylar:
"Trabzon'a gelirken, 'Çok zor bir yere, çok sert bir yere gidiyorsun' dediler. Ben Karadeniz insanını çok iyi tanıyorum. Ben bir Karadeniz çocuğuyum, bunu unutmayın. Duygunun ve coşkunun yanına aklı sokmaya çalışacağız. Bu desteği takımım adına bekliyorum."
"Trabzonspor'un forması, arması ve tarihi hep yukarıda olacak. Bu kulübün böyle bir alışkanlığı var. Şu anki süreç, her takımın başına gelebilecek bir süreç. Takım savunmasının daha öncelik aldığı bir takım yaratmak istiyoruz. BB Erzurumspor maçını taraftar nasıl kazanmak istiyorsa, ben de aynı şeyi istiyorum. Oyuncularım da bunu istiyor. Kazandıkça daha iyi şeyler de yapacaklar. İştahlı, arzulu, kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım izletmek istiyoruz."
"Hem yarışmak hem de bir sistem oturtmak zorundayız. Pragmatik bir durum oluşturmaya çalışacağız. Mevcuttan nasıl verim alabiliriz, bunu düşüneceğiz. Sonucu aldığımızda da oyunda değişiklikler yapacağız."
"Jürgen Klopp ilk senelerinde kaçıncı bitirdi? Alex Ferguson 6 sene başarılı sağlayamadı ama sonunda dünya markası oldu. Bu kadar süre istemiyorum. Kısa sürede elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Önümüzdeki sene hedeflerin ne olacağını açıklayacağım. Başarılı olabilmek için destek bekliyorum."
"Birçok takımdan teklif aldım ama ben dingin denizi değil, Trabzonspor'un dalgalı denizini seçtim. Başarılı olup olmayacağımı hep beraber göreceğiz."
"Futbolun iyileştirme gücü var. Dünya ve ülkemizde yaşanman sağlık sıkıntısına rağmen, belki de futbol oynanması insanları ayakta tutabiliyor. Kovid-19 süreci nasıl devam edecek, onu kestirmek kolay değil. Biz her türlü tedbiri alacağız ve sahanın içinde kalacağız. Burası Trabzon, dünyanın her yerinde 61 plakası var. Altyapıdan ne olur ne olmaz diye 5 oyuncuyu yukarı aldık. U-19 Takımı da bundan sonra bizimle tesislerde olacak ve bizlerle aynı antrenmanı yapacaklar."
"Geçen sene maçlarda öne geçip ardından 30-32 puan kaybeden bir ekibin takım savunması problemi vardır. Bunun üstüne çalışmalara başladık. Takım savunmasını doğru yaptığınız sürece hücum setleriniz de zamanla gelişir. Ben 11 parçanın hareket ettiği bir oyuna bireysel oyuncular üzerinden bakmam. Bir kuş sürüsü gibi hareket eden bir takım olmamız lazım. Futbol bir organizasyondur."
"Trabzonspor'dan gelen teklif, her teknik adamı heyecanlandırır, cesaretlendirir. Geçmiş ile yaşamayacağız, oradan bir takım dersler çıkaracağız ve Trabzonspor'u dizayn etmeye çalışacağız. Geldiğim günden itibaren Trabzonspor'un büyüklüğünü camia bana hissettiriyor. Ünal Karaman'a, Hüseyin Çimşir'e ve Eddie Newton'a teşekkür ederim. Sıra bizde bugün. Umarım Trabzonspor'u yukarılara taşırız."
"Abdülkadir Ömür, takımla birlikte çalışıyor. Kendisiyle birebir görüşme de yaptım. Bir aksilik çıkmazsa, umarım hafta sonu bizimle beraber olacak."
"Hakemlerle ilgili bir mücadele içine girmedim. Ben sahada kalacağım. Bir teknik adamın hakemlerden konuşmasını doğru bulmuyorum. Hakemlerden şikayetçi olduğum gün, oyuncu kötü oyunu unutup, hakemin arkasına sığınıyor. Hakem mücadelesini gerekirse yönetim yapar."
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