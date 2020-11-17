SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Abdullah Avcı: Dingin denize değil, Trabzon'un dalgalı denizine çıktım

Abdullah Avcı: Dingin denize değil, Trabzon'un dalgalı denizine çıktım

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 17.11.2020 15:15 | Son Güncelleme

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı: Dingin denize değil, Trabzon'un dalgalı denizine çıktım

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karadeniz ekibinin tarihinde yer almak istediğini söyledi.

Bordo-mavili takım ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sözlerine "Trabzonspor'da olduğum için çok mutluyum." diyerek başlayan Avcı, "Ben de bu futbol şehrinde, bu kulübün tarihinde yer almak istiyorum." dedi.

Abdullah Avcı'nın basın toplantısından öne çıkan detaylar:

"KARADENİZ İNSANINI ÇOK İYİ TANIYORUM"

"Trabzon'a gelirken, 'Çok zor bir yere, çok sert bir yere gidiyorsun' dediler. Ben Karadeniz insanını çok iyi tanıyorum. Ben bir Karadeniz çocuğuyum, bunu unutmayın. Duygunun ve coşkunun yanına aklı sokmaya çalışacağız. Bu desteği takımım adına bekliyorum."

"HEM YARIŞMAK HEM DE SİSTEM OTURTMAK ZORUNDAYIZ"

"Trabzonspor'un forması, arması ve tarihi hep yukarıda olacak. Bu kulübün böyle bir alışkanlığı var. Şu anki süreç, her takımın başına gelebilecek bir süreç. Takım savunmasının daha öncelik aldığı bir takım yaratmak istiyoruz. BB Erzurumspor maçını taraftar nasıl kazanmak istiyorsa, ben de aynı şeyi istiyorum. Oyuncularım da bunu istiyor. Kazandıkça daha iyi şeyler de yapacaklar. İştahlı, arzulu, kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım izletmek istiyoruz."

"Hem yarışmak hem de bir sistem oturtmak zorundayız. Pragmatik bir durum oluşturmaya çalışacağız. Mevcuttan nasıl verim alabiliriz, bunu düşüneceğiz. Sonucu aldığımızda da oyunda değişiklikler yapacağız."

KLOPP VE FERGUSON ÖRNEĞİ

"Jürgen Klopp ilk senelerinde kaçıncı bitirdi? Alex Ferguson 6 sene başarılı sağlayamadı ama sonunda dünya markası oldu. Bu kadar süre istemiyorum. Kısa sürede elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Önümüzdeki sene hedeflerin ne olacağını açıklayacağım. Başarılı olabilmek için destek bekliyorum."

"DİNGİN DENİZİ DEĞİL, DALGALI DENİZİ SEÇTİM"

"Birçok takımdan teklif aldım ama ben dingin denizi değil, Trabzonspor'un dalgalı denizini seçtim. Başarılı olup olmayacağımı hep beraber göreceğiz."

"ALTYAPIDAN 5 OYUNCU ALDIM"

"Futbolun iyileştirme gücü var. Dünya ve ülkemizde yaşanman sağlık sıkıntısına rağmen, belki de futbol oynanması insanları ayakta tutabiliyor. Kovid-19 süreci nasıl devam edecek, onu kestirmek kolay değil. Biz her türlü tedbiri alacağız ve sahanın içinde kalacağız. Burası Trabzon, dünyanın her yerinde 61 plakası var. Altyapıdan ne olur ne olmaz diye 5 oyuncuyu yukarı aldık. U-19 Takımı da bundan sonra bizimle tesislerde olacak ve bizlerle aynı antrenmanı yapacaklar."

"FUTBOL BİR ORGANİZASYONDUR"

"Geçen sene maçlarda öne geçip ardından 30-32 puan kaybeden bir ekibin takım savunması problemi vardır. Bunun üstüne çalışmalara başladık. Takım savunmasını doğru yaptığınız sürece hücum setleriniz de zamanla gelişir. Ben 11 parçanın hareket ettiği bir oyuna bireysel oyuncular üzerinden bakmam. Bir kuş sürüsü gibi hareket eden bir takım olmamız lazım. Futbol bir organizasyondur."

"TRABZONSPOR'DAN GELEN TEKLİF HEYECANLANDIRIR"

"Trabzonspor'dan gelen teklif, her teknik adamı heyecanlandırır, cesaretlendirir. Geçmiş ile yaşamayacağız, oradan bir takım dersler çıkaracağız ve Trabzonspor'u dizayn etmeye çalışacağız. Geldiğim günden itibaren Trabzonspor'un büyüklüğünü camia bana hissettiriyor. Ünal Karaman'a, Hüseyin Çimşir'e ve Eddie Newton'a teşekkür ederim. Sıra bizde bugün. Umarım Trabzonspor'u yukarılara taşırız."

"ABDÜLKADİR TAKIMLA ÇALIŞIYOR"

"Abdülkadir Ömür, takımla birlikte çalışıyor. Kendisiyle birebir görüşme de yaptım. Bir aksilik çıkmazsa, umarım hafta sonu bizimle beraber olacak."

"BEN SAHADA KALACAĞIM"

"Hakemlerle ilgili bir mücadele içine girmedim. Ben sahada kalacağım. Bir teknik adamın hakemlerden konuşmasını doğru bulmuyorum. Hakemlerden şikayetçi olduğum gün, oyuncu kötü oyunu unutup, hakemin arkasına sığınıyor. Hakem mücadelesini gerekirse yönetim yapar."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı
Trabzonspor'da Avcı kanunlarıTrabzonspor'da Avcı kanunları
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!
İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!
Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı
Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı
Süper Lig'de tarihi karar hayata geçiyor
Süper Lig'de tarihi karar hayata geçiyor
Yılın transferi! Messi'den dünya devine 'şartlı evet'
Yılın transferi! Messi'den dünya devine 'şartlı evet'
G.Saray'da koronavirüs şoku! 3 futbolcuda daha...
G.Saray'da koronavirüs şoku! 3 futbolcuda daha...
Ronaldo o günleri anlatırken gözyaşlarını tutamadı!
Ronaldo o günleri anlatırken gözyaşlarını tutamadı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
F.Bahçe açıkladı! Yıldız isim pozitif...
F.Bahçe açıkladı! Yıldız isim pozitif...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
Ünlü pilottan İstanbul pistine ağır eleştiri
Ünlü pilottan İstanbul pistine ağır eleştiri
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Okuyucu Yorumları 1 yorum
edebiyat değil iş yap kardeşim!!! klopp ile abdullah avcıyı mukayese eden adamın beyninden de şüphe ederim
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdullah Avcı: Dingin denize değil, Trabzon'un dalgalı denizine çıktım
Abdullah Avcı: Klopp bile yapamadı!
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür riske edilmeyecek
Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür kararı!
Trabzonspor, Galatasaray'ın da istediği Yunus Mallı transferinde sona geldi
Terim'in gözdesini elinden kaptı!
Trabzonspor'da Avcı kanunları
Trabzonspor'da Avcı kanunları
Abdullah Avcı ile Trabzonspor daha çok topa sahip olacak
Trabzonspor daha çok topa sahip olacak
Trabzonspor'da Abdullah Avcı kuralları
Trabzonspor'da Abdullah Avcı kuralları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.