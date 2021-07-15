Abdullah Avcı: Dorukhan transferi şu an gündemimizde yok

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 5-3 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hazırlık maçlarının lige girmeden önceki önemine vurgu yapan Avcı, "Fiziksel yüklemelerin, çalışmaların ve şiddetli antrenmanların olduğu süreci yaşıyoruz. Bu hazırlık maçları lige girmeden evvel olumlu veya olumsuz gördüğümüz şeyler üzerinden neler yapabileceğimiz adına önemli. Bugün olumlu şeyler de var olumsuzluk da var. Trabzonspor, hazırlık maçı da olsa kazanmak ister" diye konuştu.

"KOITA'NIN MAÇ EKSİĞİ VAR"

Yeni transferler Gervinho, Bruno Peres ve Fode Koita'nın performansları hakkında da açıklamalarda bulunan Avcı, "Bu maçlarda özellikle planlarda neler yapabileceğimizi gösterecek oyuncular. Gervinho oynayarak gelen oyuncuydu. Koita’nın biraz maç eksiği var. Sakatlanmadan bunu süre süre tamamlamaya çalışıyoruz çünkü bu ligin önemli oyuncularından. Kamp dönüşünde Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Marek Hamsik de takıma katılıyor. Hem rekabet hem sayı hem de kadro kalitesi bir tık daha artacak. Bir yandan da eksik yerlerimize transfer için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SOL BEK, STOPER, MERKEZ ORTA SAHA VE SANTRFOR BÖLGESİNE OYUNCU BAKIYORUZ"

Abdullah Avcı, transfer çalışmaları ile ilgili olarak ise, "Rekabet ve kalite oluşturmamız gerekiyor. Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası ile 50-55 maç oynamayı hesaplıyoruz. Sol bek, stoper, merkez orta saha, santrfor gibi bölgelere kulübün yapısına göre oyuncu bakıyoruz. Rekabet, kalite, grup enerjisi, performans gibi unsurlar bizi yukarılarda yarışın içinde tutacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

"LİGİN EN FAZLA ALTYAPIDAN OYUNCU OYNATAN TAKIMIYIZ"

Süper Lig U19'da şampiyon olan takımı tebrik eden Avcı, "O takımın 4 oyuncusu 6 buçuk aydır benimle birlikte idman yapıyor. Şimdi çok yoğun süreç geçirdiler, şampiyon oldular, mutlular. Bunun keyfini dinlenerek çıkarmaları gerekiyor. Ayın 30'u itibarıyla kadro derinliğine göre bizimle olup olmayacaklarını belirleyeceğim. Kadro için çok aday oyuncu var. Gelişmesi gereken oyuncular da olabilir. Maç performansı açısından kamp sonrasında değerlendirme toplantısı yapacağız. Oyuncuların burada mı kalması, bir yerlerde mi oynaması gerekiyor, 29'undan sonra karar vereceğiz. Ligin en genç takımıydık. Ligin en fazla altyapıdan oyuncu oynatan takımıyız. Kaynaktan gelen oyuncular var ama deneyimi bunun içine katmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"EKUBAN 18'İNE KADAR İZİNLİ"

Abdullah Avcı, henüz kampa katılmayan Caleb Ekuban ile ilgili olarak ise, "Ekuban'ın Trabzon’daki ilk süreçte dizinde problem vardı. İtalya'daki doktora gösterecektik, izin vermiştik. Sonrasında vergi ile ilgili bir problemi vardı. O da ayın 18'ine kadar benim tarafımdan izinli. O tarihten sonra bir şey olursa, konuşuruz değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

DORUKHAN TOKÖZ KONUSU

Dorukhan Toköz'ün olası transferi ile ilgili gelen soruya ise Avcı, "Ben de sizden duydum. Bizde daha hiç gündeme gelmedi. Çok sevdiğim bir oyuncu. Beraber de çalıştık. Bendeyken ciddi sakatlık geçirdi. Şu an ilk kez sizden duydum. Bir bakarız ama şu an itibarıyla öyle bir şey yok" cevabını vererek sözlerini noktaladı.

KAYNAK: DHA

FOTOĞRAF: DHA

