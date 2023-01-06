SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Abdullah Avcı, en iyi kulüp ortalamasını elde etti

Abdullah Avcı, en iyi kulüp ortalamasını elde etti

06.01.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulüp kariyerindeki en iyi puan ortalamasını 106 maça çıktığı bordo-mavili takımın başında 1.97 ile elde etti.

Abdullah Avcı, en iyi kulüp ortalamasını elde etti

Spor Toto Süper Lig’de, 29 puanla 5. sırada yer alan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde puan ortalamasında eski başarısının gerisinde kalsa da deneyimli çalıştırıcı kulüp kariyerinde en iyi ortalamayı Karadeniz ekibi başında elde etti.
Takımın başında 3. sezonunu geçiren Abdullah Avcı’nın ilk döneminde 2,03, şampiyon olduğu geçen sezon 2,13’lük puan ortalaması yakalarken, bu sezon ilk 17 haftayı 1.8 puan ortalamasıyla geçti. Avcı, görev süresine ise 3 kupa sığdırdı.

EN İYİ DÖNEMİ TRABZONSPOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında çıktığı 106 maçta 60 galibiyet, 29 beraberlik ve 17 mağlubiyet elde etti. 1.97 puan ortalaması yakaladı. Avcı, Beşiktaş’ın başında olduğu 210 günlük dönemde ise 27 maçta 11 galibiyet, 3 berberlik ve 13 mağlubiyet aldı. 1.33 puan ortalaması yakaladı. En uzun süreli görev yaptığı Başakşehir’in başında ise Avcı, 225 maçta 116 galibiyet, 68 beraberlik ve 41 mağlubiyet elde etti. 1.85’lik ortalama yakaladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Giresunspor'u rahat geçtiTrabzonspor, Karadeniz derbisinde Giresunspor'u rahat geçti
İmza töreninde Ronaldo'dan büyük gaf! Kulüp başkanını kızdırdı... İmza töreninde Ronaldo'dan büyük gaf! Kulüp başkanını kızdırdı...
Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı oyuncuya çok sert uyarıRıdvan Dilmen'den Galatasaraylı oyuncuya çok sert uyarı
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Trabzonspor son dakika spor Melodi Elbirliler spor toto 10 trabzonspor, spor tot süper li spor to iyet başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

"Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday..."

"Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday..."

Bu da oldu! Ronaldo'nun gözü kulağı Konya'da

Bu da oldu! Ronaldo'nun gözü kulağı Konya'da

Son iki yılın şampiyonunu bilmişti! "Bir mucize gerçekleşecek" dedi ve açıkladı

Son iki yılın şampiyonunu bilmişti! "Bir mucize gerçekleşecek" dedi ve açıkladı

Ronaldo'ya şok! 'Aynı evde yaşayamazlar' Suudi Kralı devreye girdi

Ronaldo'ya şok! 'Aynı evde yaşayamazlar' Suudi Kralı devreye girdi

Skandal! Beğeni rekoru kırmıştı, ikonik hale gelmişti... Meğer gerçek değilmiş

Skandal! Beğeni rekoru kırmıştı, ikonik hale gelmişti... Meğer gerçek değilmiş

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.