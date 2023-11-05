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Abdullah Avcı, Fenerbahçe'ye bunu hep yapıyor!

05.11.2023 15:12 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor ezeli rakibi Fenerbahçe’yi Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı deplasman maçında 3-2‘lik skorla mağlup ederek tarih yazdı. Takımında ikinci döneminde önemli bir zafer elde eden Abdullah Avcı, Trabzonspor’un başında çıktığı maçlarda 3’üncü kez Fenerbahçe’yi liderlik koltuğundan etti.

Abdullah Avcı, Fenerbahçe'ye bunu hep yapıyor!

Trabzonspor’dan geçen sezon ayrılan ve yerine gelen Nenad Bjelica ayrılığıyla takımına geri dönen Abdullah Avcı, ikinci Trabzonspor döneminde Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yenerek adını tarihe yazdırdı. Ligde iyi başlangıç yapamayan takımın başına geçtikten sonra 3 haftada istikrar kazandırmaya başlayan 60 yaşındaki teknik adam, kariyerinin ilk şampiyonluk sevincini yaşadığı takımında Fenerbahçe’nin 26 yıldır aşılamayan Kadıköy surlarını geçti.

Bordo-mavili takımdaki ikinci dönemine ekim ayında başlayan Avcı, Trabzonspor’un başında Fenerbahçe’ye 5 kez rakip olurken bu müsabakalardan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Dün akşam sezonun maçına imza atan Abdullah Avcı, Kadıköy’de aldığı galibiyetle Fenerbahçe’yi zirve koltuğundan da etti.

TARİH TEKERRÜR ETTİ, FENER’İ 3 KEZ ZİRVEDEN İNDİRDİ

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Trabzonspor’un başındayken Fenerbahçe’yi 3 kez deviren Avcı, bu sezon şampiyonluğun iddialı takımı olan rakibini Trabzonspor’un başındayken bugüne kadar 3 kez zirveden indirdi. 2021-22 sezonunda 19 puanla Vitor Pereira yönetimindeki lider Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek zirveye yerleşen Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 2022-23 sezonunun 15’inci haftasında 29 puanla zirvedeki rakibini Jorge Jesus yönetimindeki maçta 2-0 mağlup ederek koltuğundan indirmişti. Dün akşam 11’ini hafta müsabakasında 30 puanla zirvedeki Fenerbahçe’yi namağlup İsmail Kartal yönetimindeki karşılaşmada Kadıköy’de 3-2 mağlup ederek bir kez daha liderlik koltuğundan etti.

AVCI YİNE TARİHE GEÇTİ

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Bu sezon ligde 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe’nin toplam 19 maçı bulan galibiyet serisine son veren Abdullah Avcı, 1997 yılında Yılmaz Vural yönetiminde oynanan müsabakadan sonra sarı lacivertlileri sahasında deviren ilk teknik direktör oldu. 1997’den bu yana Fenerbahçe’ye 15 farklı teknik direktörle 25 kez rakip olan Trabzonspor, Abdullah Avcı ile birlikte tarihi bir zafere imzasını attı.

ÖZKAN SÜMER’İ YAKALADI

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Trabzonspor’a 2021-22 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşatan Avcı, bu sezon Fenerbahçe’yi de 26 yıl sonra sahasında devirerek tarihe geçti. Avcı dün akşamki sonuçla bordo-mavili camianın efsane teknik direktörleri Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı’nın ardından ezeli rakibini en fazla mağlup eden teknik direktör oldu. Fenerbahçe’yi bugüne kadar 8 kez Ahmet Suat Özyazıcı ve 3 kez mağlup eden Özkan Sümer’den sonra 2 galibiyeti bulunan Avcı dün akşamki zaferiyle Özkan Sümer’i yakaladı

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