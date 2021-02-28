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Abdullah Avcı: Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz

28.02.2021 21:33 | Son Güncelleme:
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Abdullah Avcı: Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz

Trabzonspor Başkanı Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçında penaltılarının verilmediğini ifade etti.

Trabzonspor Başkanı Abdullah Avcı, Fenerbahçe'ye 1-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Penaltı bekledikleri pozisyonu yorumlayan Avcı, "İlk maç Fenerbahçe - Rizespor maçı. Orada verilen bir penaltı var. Bugünkü pozisyonun teknik açılımını merak ediyorum. Bir o penaltıya baksınlar, bir de verilmeyene baksınlar. Ceza sahası dışında bunlar cezalandırılıyor" şeklinde konuştuç

Fenerbahçe'nin kaliteli bir takım olduğunu ifade eden Avcı, "Teknik kapasitesi, yetenekli oyuncu grubuna karşı oynadık. Her an problem çözebilen, bireysel performansa sahip bir takım. 20-25 dakika oyuna giremedik. Baskıyı kıracak oyuncuları vardı" dedi.

Maçı da değerlendiren Avcı, "25'ten sonra dengeyi bulduk. Oyun aslında doğru gidiyordu. 1-2 tane vurdukları şutlar, Uğurcan'ın kurtardıkları vardı. Basit bir top kaybı. Teknik kapasitesi yüksek oyuncular bunları cezalandırabiliyorlar. Sonra sistemde değişiklik yaptık. Çevirebilirdik" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'yi tebrik eden Avcı, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Oyun içinde daha dengeli olmamız gerekirdi. Biz soluk soluğa devam ediyoruz. Kazanmaya gelecek maç tekrar başlamak istiyoruz. Rakip bizden 1 tık daha iyiydi ama oyunun hakkı beraberlikti" ifadelerini kullandı.

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Abdullah Avcı Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
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