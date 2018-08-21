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Abdullah Avcı: Futbol artık duygularla oynanan bir oyun değil

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 21.08.2018 10:29 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Futbol artık duygularla oynanan bir oyun değil. Oyun artık detaylara döndü” diye konuştu.

Abdullah Avcı: Futbol artık duygularla oynanan bir oyun değil

Kasımpaşa sahasında Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup etti.

Müsabaka ardından konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligin en geniş alanda oynayan takımına karşı oynadıklarını belirterek, “Özellikle geçiş takımı. Buna karşı nasıl önlem alırız, hem de bununla ilgili çözün noktaları ne diye baktık. Hedefe pas hedefe orta düşüncemiz vardı. İlk yarı oyun kontrolümüzdeydi. Bunla ilgili organizasyonları doğru kullanacaktık. İkinci yarı daha dengeli, daha kontrollü oyun oldu. Ayağımızdaki topları basit bir şekilde kaptırmaya başladık. Rakip bu anda geçiş oyununa dönmeye başladı. Sonrasında yaptığımız hamleler 3 santrafor varken orta yapmayıp pas yapmadığımız durumlar vardı. Anları doğru oynayacaksın. Avrupa kupasında da bedeli ödemiştik. Bugün itibariyle oyuncuya bunu aktarıyoruz. Oyuncuya bir tek odaklanma kalıyor. Bugün itibariyle şık olmayan rakibe daha uygun bir oyun disiplininden uzak basit top kayıpları yaptık. Topa sahip olmamız gerekiyordu. Geçiş olursa daha fazla yük binecekti. Bununla beraberde berabere bitebilirdi. Kornerde daha doğru duracaksın. Şık olmadı. Oyun organizasyonları olan bir takıma bu mağlubiyet yakışmadı. Bunu geçen seneden örneklerini yaşadık. Bugün itibariyle kaybettik. Dersi çıkartmak vardı ama uygulamakta vardır. Oyuncuda dersine iyi bakacak. Bu oyun artık duygularla oynanan bir oyun değil. Detaylara olan bir oyuna döndü. Rakibimiz kazandı tebrik ediyorum. Bizde bundan ders çıkartıp uygulamalara geçmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Atılan gol temizdi”

Atılan son golün temiz olduğunu anlatan Avcı, “Ancak tamamen temiz gol izledim. Yorgunluğu kabul etmiyorum. O uzun topun bile bir planı var bizde. Oyuncunun gideceği yerinde planı var. Belki son 15 dakika o riski almamak için o bir tercihtir. Önemli olan orada doğru yerde durmak 2. topu almak. Bugün ikinci yarı itibariyle doğru oyun ve organizasyonları kullanamadık. Dersleri çıkartıp uygulamak önemli” ifadelerini kullandı.

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