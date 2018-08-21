Abdullah Avcı: Futbol artık duygularla oynanan bir oyun değil

Kasımpaşa sahasında Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup etti.

Müsabaka ardından konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligin en geniş alanda oynayan takımına karşı oynadıklarını belirterek, “Özellikle geçiş takımı. Buna karşı nasıl önlem alırız, hem de bununla ilgili çözün noktaları ne diye baktık. Hedefe pas hedefe orta düşüncemiz vardı. İlk yarı oyun kontrolümüzdeydi. Bunla ilgili organizasyonları doğru kullanacaktık. İkinci yarı daha dengeli, daha kontrollü oyun oldu. Ayağımızdaki topları basit bir şekilde kaptırmaya başladık. Rakip bu anda geçiş oyununa dönmeye başladı. Sonrasında yaptığımız hamleler 3 santrafor varken orta yapmayıp pas yapmadığımız durumlar vardı. Anları doğru oynayacaksın. Avrupa kupasında da bedeli ödemiştik. Bugün itibariyle oyuncuya bunu aktarıyoruz. Oyuncuya bir tek odaklanma kalıyor. Bugün itibariyle şık olmayan rakibe daha uygun bir oyun disiplininden uzak basit top kayıpları yaptık. Topa sahip olmamız gerekiyordu. Geçiş olursa daha fazla yük binecekti. Bununla beraberde berabere bitebilirdi. Kornerde daha doğru duracaksın. Şık olmadı. Oyun organizasyonları olan bir takıma bu mağlubiyet yakışmadı. Bunu geçen seneden örneklerini yaşadık. Bugün itibariyle kaybettik. Dersi çıkartmak vardı ama uygulamakta vardır. Oyuncuda dersine iyi bakacak. Bu oyun artık duygularla oynanan bir oyun değil. Detaylara olan bir oyuna döndü. Rakibimiz kazandı tebrik ediyorum. Bizde bundan ders çıkartıp uygulamalara geçmemiz gerekiyor” diye konuştu.