Abdullah Avcı, ilk kez Başakşehir’e rakip olarak geldi

Süper Lig’in 26. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor, Fatih Terim Stadı’nda karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekipte Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu stada ilk kez rakip olarak geldi.

Kariyerinde toplam 10 yıl Başakşehir’de görev yapan ve geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş’ın başına geçen Abdullah Avcı, siyah-beyazlı ekibin teknik adamı olarak Başakşehir’le iç sahada karşılaşmış ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı.

Ligin ikinci yarısında Beşiktaş’taki görevinden ayrılan Avcı, siyah-beyazlı ekibin Başakşehir ile deplasmanda oynadığı mücadelede görev yapmamıştı. Bu sezon Trabzonspor’un başına 9. haftada gelen Avcı, ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada bordo-mavili kulüpte görev yapmıyordu.

