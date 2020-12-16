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Abdullah Avcı: Kadro mühendisliği sorunlu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.12.2020 22:59 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda penaltı atışları sonucu TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da Abdullah Avcı maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı: Kadro mühendisliği sorunlu

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda penaltı atışları sonucu TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı, kadro mühendisliğiyle ilgili sorunlarının olduğunu söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Oyuncu kalitesi yüksek bir takıma karşı oynadık. İlk yarının 35 dakikasını çöpe attık. Sonra doğru oyunla saha içinde biraz daha rakip kaleye gitmeye başladık. Onda da pasın kalitesi, şiddeti gibi detaylarda sorun yaşadık." dedi.

İkinci yarı itibarıyla zaman zaman geçişlerden verdikleri pozisyonlar sonrasında oyunun içinde devamlı olmaya çalıştıklarını anlatan Avcı, şöyle devam etti:

"Son dakikada geri dönüşle ilgili fırsat geldi ve bunu değerlendiremedik. Kadro mühendisliği ve sakatlıkların alternatifleriyle ilgili sorunlar var. Bugün itibarıyla forvetim ilk kez oynadı ve ilk 45 dakika sonunda tekrar sakatlandı. Bunun alternatifi altyapıdan çıkan bir oyuncumuzdu. Yani arada oyuncu kalitesi, kadro kalitesi ve mühendisliğiyle ilgili sıkıntılı durum var. Buna rağmen çocukların iyi niyetiyle oyun içerisinde yapmaya çalıştıklarıyla kaçırdıkları detaylar var. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Çünkü burası Trabzonspor, rekabet ortamı olmalı. Oyuncu kalitesinin daha yüksek rekabet ortamının daha fazla olması lazım. Onun için devre arası veya sezon sonu bu yapılanmayı iyi değerlendirmek lazım."

Eksik oyunculara değinen Avcı, "Bugün Ekuban, Anthony oynamadı. Djaniny daha doğru dürüst forma giymedi. Afobe'nin de performansı inişli çıkışlı. Santrforsuz oynayınca ancak bu kadar olabiliyor. Onun için doğru tespit ve önümüzdeki sezon için doğru organizasyon ile yukarıya doğru daha doğru seyrederiz. Oyun ve oyun organizasyonuyla ilgili kalite noktasında sorun yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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