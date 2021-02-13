SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Abdullah Avcı: "Kasketi takmaya devam!"

Abdullah Avcı: "Kasketi takmaya devam!"

13.02.2021 18:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Abdullah Avcı: "Kasketi takmaya devam!"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ederek zirveye yaklaşmalarını değerlendirdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kazandıkları Gaziantep FK maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemdeki performanslarını değerlendiren Avcı, "Geldiğim günden beri aradaki farka, aşağıya yukarıya bakmadım. Maç maç... Parçadan bütüne gidiyoruz. En çok gol yiyenden en az gol yiyene dönmek, gelişmek çok önemli. Ligin formasyonu en farklı takımına karşı oynadık. Sabır, akıl, baskı ister bu tip rakipler. Alışık olmadığımız bir rakip. Bazen oyundan da koptuk. Boşlukları kat etmek gerekirken uzaktan pas attık." ifadelerini kullandı.

Bakasetas'ın 4 maçta 3 gol attığını hatırlatan Avcı, "Baka geldiğinden beri gol atıyor. Bu çok güzel bir şey!" yorumunu yaptı.

"KASKETİ TAKMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Tecrübeli teknik adam, zirveyle aradaki puan farkının inmesiyle ilgili görüşü sorulunca, "Yukarıyla arada 3 puan mı var? Bilmiyorum. Ben her maçı kazanmaya devam etmek istiyorum. Kasketi takmaya devam edeceğim." cevabını verdi.

"TRABZONSPOR'UN GENETİĞİ ZİRVEDİR!"

Abdullah Avcı, "Trabzonspor'un genetiği zirvedir! Bunu biliyoruz. Geldiğimde de sıralamaya bakmadım. Tespitler üzerinden çalıştık. Kazanma alışkanlığı oldu. Oyuncu kalitesiyle oyun kalitesi de arttı. Trabzonspor hep yukarıda olmak durumundadır. 1 adım yaklaştığında duygu güzel ama kazanmak da güzel his. 16 maç daha var. Uzun bir yol. Kaybedeceğimiz durumlar olacak. Biz hep aile duygusunu, organizasyonu, çalışmayı yapmamız gerekiyor." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"KASKETİ SEVİYORUM"

Trabzonspor'un hocaıs, "Kasketi seviyorum. Trabzonspor tarihinde önemli işler yapmış teknik adamlar olan Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer'in kulübede kasketli fotoğrafları var. Güzel bir anı." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDemet Akalın koronavirüse yakalandıDemet Akalın koronavirüse yakalandı
Trabzonspor'da imza töreniTrabzonspor'da imza töreni
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den yeni kar tahmini!

Meteoroloji'den yeni kar tahmini!

Burası İstanbul'un yanı başı! Yollar kapatıldı, elektrik kesildi

Burası İstanbul'un yanı başı! Yollar kapatıldı, elektrik kesildi

Yılın transfer bombası! Liverpool'dan ayrılıyor

Yılın transfer bombası! Liverpool'dan ayrılıyor

Boupendza'dan F.Bahçe'ye transfer sinyali

Boupendza'dan F.Bahçe'ye transfer sinyali

Trabzonspor'da 3 koronavirüs vakası

Trabzonspor'da 3 koronavirüs vakası

Beşiktaş'ta Dorukhan ve Gökhan müjdesi

Beşiktaş'ta Dorukhan ve Gökhan müjdesi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gündemi sarsacak Emre Belözoğlu iddiası!

Gündemi sarsacak Emre Belözoğlu iddiası!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Nihat Kahveci'den kendisiyle alay eden gence tokat gibi cevap!

Nihat Kahveci'den kendisiyle alay eden gence tokat gibi cevap!

Hatayspor, Aaron Boupendza transferinin detaylarını açıkladı

Hatayspor, Aaron Boupendza transferinin detaylarını açıkladı

Diğer Haberler

Abdullah Avcı: "Kasketi takmaya devam!"

Kasketi takmaya devam!

ÖZET | Trabzonspor 1-0 Gaziantep FK

Fırtına'dan bir galibiyet daha

Trabzonspor'da 3 koronavirüs vakası

Trabzonspor'da 3 koronavirüs vakası

Trabzonspor'da imza töreni

Trabzonspor'da imza töreni

Anastasios Bakasetas: Kupalar kazanmak istiyoruz

'Kupalar kazanmak istiyoruz'

Trabzonspor Abdullah Avcı ile çok atıyor az yiyor

Trabzonspor çok atıyor az yiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.