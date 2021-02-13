Abdullah Avcı: "Kasketi takmaya devam!"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kazandıkları Gaziantep FK maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemdeki performanslarını değerlendiren Avcı, "Geldiğim günden beri aradaki farka, aşağıya yukarıya bakmadım. Maç maç... Parçadan bütüne gidiyoruz. En çok gol yiyenden en az gol yiyene dönmek, gelişmek çok önemli. Ligin formasyonu en farklı takımına karşı oynadık. Sabır, akıl, baskı ister bu tip rakipler. Alışık olmadığımız bir rakip. Bazen oyundan da koptuk. Boşlukları kat etmek gerekirken uzaktan pas attık." ifadelerini kullandı.

Bakasetas'ın 4 maçta 3 gol attığını hatırlatan Avcı, "Baka geldiğinden beri gol atıyor. Bu çok güzel bir şey!" yorumunu yaptı.

"KASKETİ TAKMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Tecrübeli teknik adam, zirveyle aradaki puan farkının inmesiyle ilgili görüşü sorulunca, "Yukarıyla arada 3 puan mı var? Bilmiyorum. Ben her maçı kazanmaya devam etmek istiyorum. Kasketi takmaya devam edeceğim." cevabını verdi.

"TRABZONSPOR'UN GENETİĞİ ZİRVEDİR!"

Abdullah Avcı, "Trabzonspor'un genetiği zirvedir! Bunu biliyoruz. Geldiğimde de sıralamaya bakmadım. Tespitler üzerinden çalıştık. Kazanma alışkanlığı oldu. Oyuncu kalitesiyle oyun kalitesi de arttı. Trabzonspor hep yukarıda olmak durumundadır. 1 adım yaklaştığında duygu güzel ama kazanmak da güzel his. 16 maç daha var. Uzun bir yol. Kaybedeceğimiz durumlar olacak. Biz hep aile duygusunu, organizasyonu, çalışmayı yapmamız gerekiyor." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"KASKETİ SEVİYORUM"

Trabzonspor'un hocaıs, "Kasketi seviyorum. Trabzonspor tarihinde önemli işler yapmış teknik adamlar olan Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer'in kulübede kasketli fotoğrafları var. Güzel bir anı." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.



