Abdullah Avcı'nın 1 numaraları

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı takımların kalecileri, A Milli Futbol Takımı'nın da kalesini koruyor. Takım savunmasındaki formasyonlarıyla kalecilerin performanslarını daha çok ön plana çıkartan, analizlerle de oyuncularının eksiklerini ortaya koyarak bunları gidermeleri için yönlendirmeler yapan deneyimli teknik adam, moral ve motivasyonunun yanında iletişimi de ön planda tutuyor.

İLK VOLKAN BABACAN

2010-2011 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan (Medipol Başakşehir) ayrılarak A Milli Takım'ın başına geçen Abdullah Avcı, 2014-2015 sezonu başında tekrar İstanbul ekibine döndü. Avcı’nın, eski takımına dönmesiyle birlikte söz konusu dönemde Medipol Başakşehir'in 1 numarası olan Volkan Babacan da A Milli Futbol Takımı'nın yolunu tuttu. 13 Eylül 2014'te, 2016 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Letonya ile Türkiye arasında oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada forma giyen başarılı eldiven, 35 kez milli formayı sırtladı.

İKİNCİ SIRADA MERT GÜNOK

Abdullah Avcı, 2011-2013 yılları arası A Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde Fenerbahçe'de forma giyen Mert Günok'u, 24 Mayıs 2012 yılında Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan karşılaşmada oyuna sonradan dahil ederek ilk kez milli takım formasıyla tanıştırmıştı. Avcı, 2017-2018 sezonunda Mert Günok'un, Bursaspor'dan, Medipol Başakşehir'e transferine onay verdi. Tecrübeli teknik adam ilk sezonunda Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası maçlarında Mert'e forma verdi.