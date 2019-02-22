SPOR

Abdullah Avcı'nın Samet Aybaba'ya karşı karnesi iyi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 22.02.2019 13:45 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de Samet Aybaba'nın başında olduğu 5 farklı takıma karşı oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Avcı'nın Aybaba'ya karşı tek mağlubiyeti bulunuyor.

Abdullah Avcı'nın Samet Aybaba'ya karşı karnesi iyi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir, yarın sahasında Bursaspor ile karşılaşacak. 48 puanla zirvede bulunan turuncu-lacivertliler, bu mücadeleyi kazanarak rakipleriyle arasındaki puan farkını açmak isterken, Bursa temsilcisi ise İstanbul deplasmanından 3 puanla dönerek 8 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Bu müsabaka öncesi Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Bursaspor'un çalıştırıcısı Samet Aybaba'ya karşı psikolojik üstünlüğü de bulunuyor.

10 MAÇTA SADECE 1 KEZ KAYBETTİ

Abdullah Avcı, ligde Samet Aybaba'nın başında bulunduğu Bursaspor, Sivasspor, Eskişehirspor, Bucaspor ve Gençlerbirliği'ne karşı toplamda 10 karşılaşmaya çıktı. 55 yaşındaki Avcı, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 1 defa ise sahadan mağlup ayrıldı. Başarılı çalıştırıcı, Samet Aybaba'ya karşı Süper Lig'deki tek yenilgisini 10 Aralık 2017'de deplasmanda Sivasspor'a 1-0 kaybederek almıştı. Abdullah Avcı idaresindeki Medipol Başakşehir, Aybaba'nın takımlarına karşı rakip ağları 14 kez sarsarken, kalesinde ise 8 gol gördü.

Abdullah Avcı'nın, Samet Aybaba'nın takımlarına karşı aldığı skorlar şöyle:

Bursaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (2018-2019)
Medipol Başakşehir: 1 - Sivasspor: 1 (2017-2018)
Sivasspor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (2017-2018)
Eskişehirspor: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (2015-2016)
Medipol Başakşehir: 2 - Eskişehirspor: 1 (2015-2016)
Medipol Başakşehir: 2 - Bucaspor: 1 (2010-2011)
Bucaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (2010-2011)
Medipol Başakşehir: 3 - Gençlerbirliği: 1 (2008-2009)
Gençlerbirliği: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (2008-2009)
Bursaspor: 2 - Medipol Başakşehir: 2 (2007-2008)

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