Abdullah Avcı'nın Samet Aybaba'ya karşı karnesi iyi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir, yarın sahasında Bursaspor ile karşılaşacak. 48 puanla zirvede bulunan turuncu-lacivertliler, bu mücadeleyi kazanarak rakipleriyle arasındaki puan farkını açmak isterken, Bursa temsilcisi ise İstanbul deplasmanından 3 puanla dönerek 8 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Bu müsabaka öncesi Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Bursaspor'un çalıştırıcısı Samet Aybaba'ya karşı psikolojik üstünlüğü de bulunuyor.

10 MAÇTA SADECE 1 KEZ KAYBETTİ

Abdullah Avcı, ligde Samet Aybaba'nın başında bulunduğu Bursaspor, Sivasspor, Eskişehirspor, Bucaspor ve Gençlerbirliği'ne karşı toplamda 10 karşılaşmaya çıktı. 55 yaşındaki Avcı, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 1 defa ise sahadan mağlup ayrıldı. Başarılı çalıştırıcı, Samet Aybaba'ya karşı Süper Lig'deki tek yenilgisini 10 Aralık 2017'de deplasmanda Sivasspor'a 1-0 kaybederek almıştı. Abdullah Avcı idaresindeki Medipol Başakşehir, Aybaba'nın takımlarına karşı rakip ağları 14 kez sarsarken, kalesinde ise 8 gol gördü.