Abdullah Avcı'nın Samet Aybaba'ya karşı karnesi iyi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir, yarın sahasında Bursaspor ile karşılaşacak. 48 puanla zirvede bulunan turuncu-lacivertliler, bu mücadeleyi kazanarak rakipleriyle arasındaki puan farkını açmak isterken, Bursa temsilcisi ise İstanbul deplasmanından 3 puanla dönerek 8 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Bu müsabaka öncesi Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Bursaspor'un çalıştırıcısı Samet Aybaba'ya karşı psikolojik üstünlüğü de bulunuyor.
10 MAÇTA SADECE 1 KEZ KAYBETTİ
Abdullah Avcı, ligde Samet Aybaba'nın başında bulunduğu Bursaspor, Sivasspor, Eskişehirspor, Bucaspor ve Gençlerbirliği'ne karşı toplamda 10 karşılaşmaya çıktı. 55 yaşındaki Avcı, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 1 defa ise sahadan mağlup ayrıldı. Başarılı çalıştırıcı, Samet Aybaba'ya karşı Süper Lig'deki tek yenilgisini 10 Aralık 2017'de deplasmanda Sivasspor'a 1-0 kaybederek almıştı. Abdullah Avcı idaresindeki Medipol Başakşehir, Aybaba'nın takımlarına karşı rakip ağları 14 kez sarsarken, kalesinde ise 8 gol gördü.
Abdullah Avcı'nın, Samet Aybaba'nın takımlarına karşı aldığı skorlar şöyle:
Bursaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (2018-2019)
Medipol Başakşehir: 1 - Sivasspor: 1 (2017-2018)
Sivasspor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (2017-2018)
Eskişehirspor: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (2015-2016)
Medipol Başakşehir: 2 - Eskişehirspor: 1 (2015-2016)
Medipol Başakşehir: 2 - Bucaspor: 1 (2010-2011)
Bucaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (2010-2011)
Medipol Başakşehir: 3 - Gençlerbirliği: 1 (2008-2009)
Gençlerbirliği: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (2008-2009)
Bursaspor: 2 - Medipol Başakşehir: 2 (2007-2008)
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