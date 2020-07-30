Abdullah Avcı, Trabzonspor'la anlaştı

Bordo-mavili ekibin yeni sezon için teknik direktörü belli oluyor. Karadeniz temsilcisi, Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Tecrübeli teknik adamla yapılan görüşmelerde 2+1 ve 1+2 gibi opsiyonlar üzerinde duruldu. Ancak Avcı direkt olarak 3 yıllık bir sözleşme istedi. Bordo-mavili yönetimin de bu öneriye sıcak baktığı belirtildi.

ANLAŞMAYI YAPTI, BODRUM'A GEÇTİ

55 yaşındaki çalıştırıcının dün akşam yönetim kanadıyla yaptığı son görüşlermelerde anlaşmanın detayları masaya yatırıldı. Prensipte anlaşan Abdullah Avcı görüşmeler sonrası Bodrum'a gitti. Burada birkaç gün dinlenecek olan tecrübeli hoca daha sonra Trabzon'a gidecek ve iş resmiyete kavuşacak ve Trabzonspor yeni sezonu Abdullah Avcı ile açacak. Bu sezon Beşiktaş'ta çalışan ve 27 resmi maça çıkan başarılı teknik adam, Başakşehir ve İstanbul Büyükşehir Belediye'de tam 10 yıl görev yapmıştı.

KADRO PLANLAMASI YAPIYOR

Abdullah hocanın şimdiden kolları sıvadığı ve kadro planlamasına giriştiği belirlendi. Yoğun fikstür sebebiyle sezonu erken açması gereken Trabzonspor'da sezon başı kampına geç kalmak istemeyen Avcı, çalışma programını da yönetimle birlikte yapacak.