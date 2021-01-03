Abdullah Avcı: Trabzonspor zirveye oynar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Galibiyetle yıla başladıklarını hatırlatan Avcı, "Var olan bir şeyi istedik. İlk yarıyı tamamen çöpe attık. 2021'e galibiyetle başlamak çok güzel. Dünyanın ve bugün halen devam eden sağlık ve insanların bununla fedakarca hareket eden sağlıkçıları tebrik etmeli, destek olmalı. Bizler futbolda sahne alıyoruz. İnsanlar vaktini bu oyunu seyrederek geçiriyor. 2 gün önce Omar, bir takım sıkıntılar yaşıyor. Biz bunu başka yerlere çekiyoruz. Lütfen bu oyuna saygı duyalım. Kazanıyor, kaybediyoruz. Bu oyuna destek olalım." dedi.

Trabzonspor'un taraftarı ile zirveye oynadığını söyleyen teknik adam, "İlk yarı istediğimiz gibi olmadı. İkinci yarı var olan şeyleri istedik. Beraber olma, daha fazla hareket etme gibi durumları ikinci yarı oluşturduk. Rakibe pozisyon verme sayımız epey azaldı. Takım savunmasında daha iyiyiz. Hücumda oyuncu kalitesi arttıkça daha iyi olacağız. Zamana, oyunu geliştirmeye, oyuncuya ihtiyacımız var. Yönetim kurulumuz ve biz çalışıyoruz. Trabzonspor her maça kazanmak ister. Trabzonspor taraftarı bize sahip çıkmaya devam etsinler. Bu enerjiyi verdikleri sürece Trabzonspor hep zirveye oynar. 3 gün sonra dinlenmeden, nefes almadan bir maç daha var. Onu kazanıp sonra bir BAY var, orayı zihinsel olarak dinlenerek geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

