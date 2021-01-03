SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Abdullah Avcı: Trabzonspor zirveye oynar

Abdullah Avcı: Trabzonspor zirveye oynar

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.01.2021 18:32 | Son Güncelleme

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu.

Abdullah Avcı: Trabzonspor zirveye oynar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Galibiyetle yıla başladıklarını hatırlatan Avcı, "Var olan bir şeyi istedik. İlk yarıyı tamamen çöpe attık. 2021'e galibiyetle başlamak çok güzel. Dünyanın ve bugün halen devam eden sağlık ve insanların bununla fedakarca hareket eden sağlıkçıları tebrik etmeli, destek olmalı. Bizler futbolda sahne alıyoruz. İnsanlar vaktini bu oyunu seyrederek geçiriyor. 2 gün önce Omar, bir takım sıkıntılar yaşıyor. Biz bunu başka yerlere çekiyoruz. Lütfen bu oyuna saygı duyalım. Kazanıyor, kaybediyoruz. Bu oyuna destek olalım." dedi.

Trabzonspor'un taraftarı ile zirveye oynadığını söyleyen teknik adam, "İlk yarı istediğimiz gibi olmadı. İkinci yarı var olan şeyleri istedik. Beraber olma, daha fazla hareket etme gibi durumları ikinci yarı oluşturduk. Rakibe pozisyon verme sayımız epey azaldı. Takım savunmasında daha iyiyiz. Hücumda oyuncu kalitesi arttıkça daha iyi olacağız. Zamana, oyunu geliştirmeye, oyuncuya ihtiyacımız var. Yönetim kurulumuz ve biz çalışıyoruz. Trabzonspor her maça kazanmak ister. Trabzonspor taraftarı bize sahip çıkmaya devam etsinler. Bu enerjiyi verdikleri sürece Trabzonspor hep zirveye oynar. 3 gün sonra dinlenmeden, nefes almadan bir maç daha var. Onu kazanıp sonra bir BAY var, orayı zihinsel olarak dinlenerek geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRıza Kocaoğlu'nun acı günüRıza Kocaoğlu'nun acı günü
Abdullah Avcı Vodafone Park’ta!Abdullah Avcı Vodafone Park’ta!
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi
TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi
Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt
Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt
Süper Lig ekipleri Melih Okutan'ın peşinde
Süper Lig ekipleri Melih Okutan'ın peşinde
Süper Lig'de korkutan olay
Süper Lig'de korkutan olay
G.Saray'ın listesindeydi! Onyekuru'da flaş gelişme
G.Saray'ın listesindeydi! Onyekuru'da flaş gelişme
OLAY İDDİA! Arda Turan hakeme kafa mı attı?
OLAY İDDİA! Arda Turan hakeme kafa mı attı?
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
Yılın ilk bombası! İşte yeni takımı...
Yılın ilk bombası! İşte yeni takımı...
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Mesut Özil'in yeni oyuncağı dudak uçuklattı
Mesut Özil'in yeni oyuncağı dudak uçuklattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdullah Avcı: Trabzonspor zirveye oynar
Abdullah Avcı: Trabzonspor zirveye oynar
Nwakaeme: Soyunma odasında konuştuk ve yaptık
''Soyunma odasında konuştuk ve yaptık''
ÖZET | Fatih Karagümrük - Trabzonspor: 1-2
Trabzonspor, Vodafone Park'ta 3 puanı kaptı!
Abdullah Avcı 347 gün sonra Vodafone Park’ta
Abdullah Avcı Vodafone Park’ta!
Trabzonspor'da Vitor Hugo, Karagümrük'e karşı yok!
Trabzonspor'da kritik maçta önemli eksik
Abdullah Avcı: Futbola yardımcı olmamız lazım
'Futbola yardımcı olmamız lazım'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.