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  4. Abdullah Avcı yenilgi sonrası konuştu: Bu yarış içinde bunların hepsi olacak

Abdullah Avcı yenilgi sonrası konuştu: Bu yarış içinde bunların hepsi olacak

11.12.2021 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor mücadelesinden önce oynadığı son 8 karşılaşmayı kazanan ligde lider konumda bulunan Trabzonspor, bu sezon ligde ilk kez kaybetti. Ligde 27 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Bordo Mavililer'in teknik direktörü karşılaşmayla ilgili konuştu.

Abdullah Avcı yenilgi sonrası konuştu: Bu yarış içinde bunların hepsi olacak

Süper Lig 'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor 'da Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Abdulah Avcı'nın açıklamaları şöyle;

Kaza diyemeyiz. Maç öncesi, rakiple ilgili, Nuri hocayla ilgili düşüncelerimi söylemiştim. Geldiği günden beri Antalyaspor yukarı çıkıyor. Biz de buna göre hazırlandık. Antalyaspor’un galibiyetini tebrik ederim. Bizden daha fazlasını isteyerek, bizden daha fazla mücadele ederek sahanın içinde oldular. Bazen kazanamazsın ama kaybetmezsin de. Dalgalı oyunlardan biriydi. Bir şey kazanmadık, 3 puan kazandık diyorduk. Bugün de 3 puan kaybettik. Bu yarış içinde bunların hepsi olacak. Kaybetmeyebilirdik, fırsatlar da vardı ama planları doğru uygulayamıyorsan zaman zaman bunlar olacak. Dediğim gibi, 3 puan kaybettik. Başka bir şey kaybetmedik.

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Abdullah Avcı Antalyaspor Trabzonspor
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