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Abdullah Öztürk'ten altın madalya

30.08.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda ilk altın madalyamızı masa tenisinde Abdullah Öztürk kazandı

Abdullah Öztürk'ten altın madalya

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (C4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Young Gun Kim’i 3-1 yenerek üst üste ikinci kez paralimpik oyunları şampiyonu oldu. Milli sporcu ayrıca Türkiye’ye, Tokyo’daki ilk altın madalyasını getirmeyi de başardı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Türkiye, ilk altın madalyasını kazandı. Masa tenisi tek erkeklerde (C4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Young Gun Kim’i 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Üst üste ikinci kez paralimpik oyunlar şampiyonu olan Öztürk, bu başarısıyla para halterci Nazmiye Muratlı’dan sonra üst üste paralimpik oyunları şampiyonu alan 2. sporcu olurken, toplamda da 3. madalyasını kazanarak bunu başaran 3. sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
helal olsun
30 agustosta gelen altın hepimizi çok mutlu etti tebrikler
Helal olsun kardeşim

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