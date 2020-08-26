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Abdurahim Albayrak'tan TFF'ye flaş derbi çağrısı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.08.2020 22:27 | Son Güncelleme

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'in 3. haftasında seyircisiz oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili TFF'ye çağrıda bulundu. Albayrak, "Bu güzel derbinin karşılıklı olarak taraftarları oynanması yeni sezona renk katacaktır. TFF'ye çağrıda bulunuyorum. İnşallah federasyonumuz bu çağrıma kayıtsız kalmaz" dedi.

Abdurahim Albayrak'tan TFF'ye flaş derbi çağrısı!

Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstür çekimi sonrasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi de belli oldu. İki ezeli rakip, 3. haftada karşı karşıya gelecek.

Dev mücadele koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise bu konuyla ilgili TFF'ye çağrıda bulundu.Albayrak yaptığı açıklamada, "Bu güzel derbinin karşılıklı olarak taraftarları oynanması yeni sezona renk katacaktır. TFF'ye çağrıda bulunuyorum. İnşallah federasyonumuz bu çağrıma kayıtsız kalmaz." dedi.

"GALATASARAY TARAFTARINI BİLET ALMAYA DAVET EDİYORUZ"

Abdurrahim Albayrak, "3. hafta derbide Fenerbahçe ile karşılaşacağız. %30 seyirci başlasın, bir yerden bir şeyler girsin kulüplere. Yaprak kıpırdamıyordu. Bu süreçte ne sıkıntılar çektiğimizi çok iyi bilen birisi olduğum için %30 da olsa 52.500 kapasiteli stadımızda ciddi bir rakam istiyor. Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarını seyircisiz oynayacağız. Ondan sonraki maçlarını seyircili oynayacağız. Hem loca, hem kombine satacağız. Biz bugünden itibaren Galatasaray taraftarlarını bilet almaya, kombine almaya ve locaları doldurmaya davet ediyoruz. Zor dönemde bize katkıları olacağına inanıyorum." dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yaw bu adam kalın kafalimi ne hastalık var hastalık milleti hasta edecek yaa
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