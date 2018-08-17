Abdurrahim Albayrak: Bu akşam bir transferi açıklayacağız!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, sarı-kırmızılı kulübun bugün bir transfer açıklayacağını duyurdu.

Bugün kısa bir süre içerisinde transferi açıklayacaklarını ifade eden Albayrak, "UEFA'ya bir söz verdik ve bu kriterlerin dışarısına çıkmayacağız. Bugün bir transfer açıklayacağız ve bunun bir kısmını da NEF sağladı, kendisine teşekkür ediyoruz.

Kuruşun hesabını yapıyoruz, yapacak transferlerimizden birine sponsorlarımızdan biri destek olacak. Sanıyorum ki 1-2 saat içerisinde Galatasaray taraftarına güzel haberler vereceğiz. Yerli mi yabancı mı, bunu biraz daha bekleyeceğiz, akşama bakacağız" dedi.

Abdürrahim Albayrak'ın bu açıklamalarının ardından Galatasaray'ın kısa bir süre içerisinde Alanyaspor'da Emre Akbaba'nın transferini resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Alanyaspor'dan Emre Akbaba'nın transferi için de konuşan Albayrak, "Hasan Çavuşoğlu ile dostluğumuz pazara kadar değil mezara kadardır, bizim öyle bir bağımız vardır. Dün sabaha kadar telefonla konuştum, beyin kanaması geçireceğimi düşündüm. Başkan ve Fatih hocayla görüştük, uzun uzun konuştuk, detaylı toplantı yaptık" şeklinde konuştu.

