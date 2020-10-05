SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Abdurrahim Albayrak da isyan etti!

Abdurrahim Albayrak da isyan etti!

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.10.2020 10:23 | Son Güncelleme

Galatasaray'da performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Sofiane Feghouli, Kasımpaşa karşısıda yine tepki çekti. Cezayirli futbolcu, bir pozisyonda ısrarla geri pas verince 2. başkan Abdurrahim Albayrak'ı "Yeter artık" diye isyan ettirdi

Abdurrahim Albayrak da isyan etti!

Galatasaray'da son günlerin en çok eleştiri alan oyuncularının başında gelen Sofiane Feghouli, Kasımpaşa maçının ilk yarısındaki vasat performansıyla şimşekleri üzerine çekti. Teknik direktör Fatih Terim de Cezayirli futbolcuya 45 dakika dayanabildi.

İlk yarının son bölümüne doğru yaşanan bir pozisyonda ise maçı protokol tribününden takip eden Galatasaraylı yöneticiler adeta saç baş yoldu. Rakip kaleye gitmek isteyen Galatasaray'da aynı dakika içerisinde 2 kez ayağına topu alan Feghouli, rakip kaleye gitmek yerine ikisinde de geriye pas vermeyi tercih etti.

Cezayirli'nin hücumu düşünmek yerine geri pas vererek atağı söndürmesi, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ı çok kızdırdı. Oturduğu yerden fırlayan Albayrak'ın "Yeter artık" diye bağırarak Feghouli'ye tepki göstermesi dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSoner Sarıkabadayı evlendiSoner Sarıkabadayı evlendi
''Borçlardan da ben sorumluyum''''Borçlardan da ben sorumluyum''
Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat, ve kanalı belli oldu!Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat, ve kanalı belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti!
SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti!
Geri dönüyorlar! Son dakika bombası...
Geri dönüyorlar! Son dakika bombası...
Ertem Şener neden istifa etti? Canlı yayında açıkladı
Ertem Şener neden istifa etti? Canlı yayında açıkladı
Fenerbahçe, yeni transferini açıkladı!
Fenerbahçe, yeni transferini açıkladı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Galatasaray lige hızlı giriş yaptı
Galatasaray lige hızlı giriş yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdurrahim Albayrak da isyan etti!
Abdurrahim Albayrak da isyan etti!
Ahmet Çalık Konyaspor ile imzaladı
G.Saray'da ayrılık! İşte yeni takımı...
Fatih Terim isyan etti! ''Borçlardan da ben sorumluyum''
''Borçlardan da ben sorumluyum''
SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti! İşte olay sözler...
SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti!
Galatasaray'da Onyekuru ve Michael Seri bombası!
Geri dönüyorlar! Son dakika bombası...
ÖZET| Kasımpaşa-Galatasaray: 1-0
Kasımpaşa'dan Galatasaray'a çelme!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.