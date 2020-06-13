Abdurrahim Albayrak: "Dün akşam çok üzüldük ve çok korktuk"

Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacakları Rizespor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH KİMSENİN BURNU BİLE KANAMAZ"

Sakatlıksız ve hastalıksız bir 8 hafta olmasını dilediğini söyleyen Albayrak, "Tekrar lige döndük. Bütün Türkiye, aslında bütün dünya futbolu özlemiş. 8 hafta var, ilk maçımız Rize'yle. Rize'ye gidiyoruz. Hiç kimsenin burnu kanamadan, hiç kimse virüs kapmadan bu 8 haftayı tamamlamayı Allah bize nasip etsin. Futbolcu kardeşlerimize de yöneticilerimize de teknik heyetimize de hocalarımıza da... İnşallah 8 haftayı tamamlayıp, yolumuza devam edelim." dedi.

"İNSANLARIN SAĞLIĞINA SAYGI DUYMAK LAZIM"

Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili de konuşan Abdurrahim Albayrak, "Biraz önce arkadaşlarla beraber Mustafa Cengiz Başkan'ı evinde ziyaret ettik. Dün akşam gerçekten çok üzüldük ve çok korktuk. Birden bire bütün vücudum boşaldı diyebilirim. Çok ani bir telefon, beklemediğimiz bir telefon. İnsanlar dikkat etsinler arkadaşlar. İnsanların aileleri vardır, ortada da bir sağlık sorunu vardır. İnsanların sağlığına saygı duymak lazım. Başkanımızın sağlık durumu gayet iyi ben de evindeydim. Bana sürpriz doğum günü pastası hazırlatmış, beraber pasta kestik. Buradan sevgili başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Başkanım seni çok seviyoruz, herkes çok seviyor. En kısa zamanda Allah'ın izniyle deplasmanlara beraber gitmeyi yüce Allah'ım nasip eder bize inşallah." ifadelerini kullandı.

